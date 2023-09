El nou model revela el moviment de cilis sincronitzat impulsat per les regions frontereres

Un estudi recent realitzat per científics de MPI-DS ha descobert un patró organitzatiu comú compartit per diversos sistemes, inclosa la multitud en un estadi de futbol, ​​les cames d'un centpeus i els cilis dels nostres pulmons.

La coordinació del batec dels cilis és essencial per al seu moviment sincronitzat. A diferència de les accions coordinades dels aficionats al futbol o del sistema nerviós central que controla les cames d'un centpeus, els cilis no tenen un sistema de control centralitzat. Tanmateix, es basen en interaccions no recíproques i en la influència de les regions frontereres per aconseguir la sincronització.

Els investigadors van destacar el paper crucial de les regions frontereres en la coordinació dels cilis. Quan els cilis es baten junts, es sincronitzen batent lleugerament abans dels seus veïns d'un costat i lleugerament després dels seus veïns de l'altre costat, creant un patró semblant a una ona. Aquesta sincronització és iniciada per les regions frontereres i facilitada pel fluid que envolta els cilis.

Curiosament, els cilis a prop els uns dels altres no exerceixen la mateixa força els uns sobre els altres. Segons la seva posició, un cili pot veure's més afectat pel seu veí que a la inversa. Aquest fenomen, especialment en sistemes de cilis densament empaquetats, condueix a un patró dirigit i no recíproc que forma una ona.

Les regions frontereres actuen com a marcapassos, arrossegant altres cilis en cascada. Aquesta observació desafia models anteriors que suposaven límits pertorben l'ordre.

Aquest nou model ofereix informació sobre l'autoorganització de la matèria viva i destaca la importància de les propietats superficials per entendre els mecanismes de sincronització. Les troballes superen la bretxa entre les escales microscòpica i macroscòpica, revelant semblances sorprenents en els principis organitzatius.

En general, aquest estudi il·lumina el patró de batec coordinat dels cilis i el paper que tenen les regions frontereres en la conducció del seu moviment sincronitzat.

– David J. Hickey et al, Les interaccions no recíproques donen lloc a la sincronització ràpida del cili en sistemes finits, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2307279120

