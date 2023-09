Microcombs: alliberant el potencial dels làsers d'alt rendiment

By

Els investigadors de la Universitat Tecnològica de Chalmers a Suècia han aconseguit un avenç significatiu en el desenvolupament de micropintes, fent-los deu vegades més eficients i obrint la porta a nous descobriments en l'exploració espacial i la salut. Les micropintes, que són essencialment regles fetes de llum, tenen el potencial de revolucionar diversos camps a causa de la seva capacitat per mesurar freqüències amb precisió.

Una micropinta funciona utilitzant un làser per enviar fotons que circulen dins d'un microressonador, dividint la llum en una àmplia gamma de freqüències. Aquestes freqüències es col·loquen entre si, creant un nou tipus de font de llum amb múltiples freqüències a l'uníson, semblant als làsers.

Les aplicacions de les micropintes són vastes, que van des de calibrar instruments utilitzats en la recerca d'exoplanetes fins al seguiment de la salut mitjançant l'anàlisi de mostres d'alè. No obstant això, les microcrestes anteriors s'enfrontaven a limitacions en termes d'eficiència, cosa que els impedia realitzar tot el seu potencial.

Els investigadors de la Universitat de Chalmers han superat aquesta limitació desenvolupant un mètode que augmenta deu vegades la potència del làser de la micropinta i augmenta la seva eficiència d'un 1% a més del 50%. Aquest mètode implica l'ús de dos microressonadors, que treballen conjuntament per millorar el rendiment del micropinta.

Aquest avenç és important perquè aporta la tecnologia làser d'alt rendiment a un ventall més ampli de mercats. Per exemple, els microcombs es poden utilitzar en mòduls lidar per a vehicles autònoms, satèl·lits GPS, drons de detecció ambiental i centres de dades per a aplicacions d'IA intensives en amplada de banda.

L'augment de l'eficiència i la potència de les micropintes tenen el potencial d'accelerar els avenços en l'exploració espacial, la sanitat i altres indústries. Aquesta investigació obre el camí per a nous desenvolupaments en la tecnologia làser i mostra les capacitats de canvi de joc dels microcombs.

