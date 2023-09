Energia fosca: una força important a l'univers

Una mesura recent de l'Univers ha proporcionat més proves que l'energia fosca constitueix una part important del cosmos. Segons les troballes, l'energia fosca representa aproximadament el 69 per cent de la densitat total de matèria-energia, deixant un 31 per cent tant per a la matèria normal com per a la matèria fosca.

La matèria normal, també coneguda com a matèria bariònica, inclou estrelles, galàxies, àtoms i vida, i s'estima que només constitueix el 20 per cent de la matèria total. La matèria fosca, que consta de partícules subatòmiques encara no descobertes, representa el 80 per cent restant. L'energia fosca, en canvi, és una força responsable de l'expansió accelerada de l'Univers. Els científics encara han de determinar què és exactament l'energia fosca, però té un paper important en la densitat matèria-energia.

Entendre la taxa d'expansió de l'Univers és crucial perquè els científics entenguin la naturalesa de l'energia fosca i el seu impacte en l'expansió còsmica. La determinació de la densitat de la matèria i l'energia pot fer llum sobre el futur de l'Univers, tant si continuarà expandint-se indefinidament com si finalment es revertirà i es reduirà en un fenomen conegut com el Big Crunch.

Per mesurar la quantitat d'energia fosca, els astrònoms es basen en cúmuls de galàxies. Aquests cúmuls es formen al llarg de milers de milions d'anys sota la influència de la gravetat. Comparant el nombre i la massa de galàxies en un cúmul i realitzant simulacions numèriques, els científics poden calcular les proporcions de matèria i energia. Els investigadors van utilitzar una tècnica anomenada GalWeight per estimar la massa dels cúmuls de galàxies comptant el nombre de galàxies de cada cúmul. En comparar els seus resultats amb cúmuls simulats, van determinar que l'Univers consta d'un 31 per cent de matèria.

Aquesta mesura s'alinea estretament amb els esforços anteriors i altres mesures de la densitat de matèria-energia de l'Univers, proporcionant una estimació més precisa. També fa èmfasi en la importància de l'abundància de clúster com a tècnica per comprendre els paràmetres cosmològics.

Les troballes contribueixen a una millor comprensió de l'energia fosca i ens apropen a desvelar els misteris de l'Univers.

Fonts:

– The Astrophysical Journal