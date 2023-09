La nova anàlisi de la gravetat de Mart dóna suport a l'existència de l'oceà antic

By

Un estudi recent dirigit pel professor Jaroslav Klokočník de l'Institut Astronòmic de l'Acadèmia Txeca de Ciències ha utilitzat un mètode nou per analitzar la força gravitatòria de Mart per proporcionar més proves de l'existència d'un paleo-oceà marcià del nord. La investigació, publicada a la revista Icarus, amplia els enfocaments anteriors i ofereix una comprensió més detallada de l'abast de l'oceà antic.

Les troballes de l'estudi tenen implicacions importants per a la recerca d'aigua a Mart i el potencial de vida passada o present al planeta. Els investigadors assenyalen que aquesta tècnica d'anàlisi de la gravetat es pot aplicar a diverses disciplines com la geologia, la geofísica, la hidrologia i la glaciologia, proporcionant informació valuosa sobre el cos celeste.

L'enfocament tradicional per cartografiar una superfície planetària basat només en anomalies de la gravetat va ser superat pels autors, que van introduir un nou procés que analitzava aspectes gravitatoris calculats a partir de mesures d'anomalies gravitatòries. Aquests aspectes gravitatoris ofereixen una caracterització matemàtica de les forces gravitatòries exercides per diferents característiques superficials de Mart, com ara muntanyes i trinxeres.

Per donar suport a la seva anàlisi, els investigadors van utilitzar dades topogràfiques obtingudes de l'instrument Mars Orbital Laser Altimeter a bord del Mars Global Surveyor de la NASA. L'instrument va cartografiar el planeta durant 4 anys i mig, proporcionant informació crucial per entendre la superfície marciana.

El treball anterior del professor Klokočník també va utilitzar aquesta tècnica d'anàlisi de la gravetat per confirmar l'existència de paleolacs i sistemes de paleoriver sota les sorres del Sahara a la Terra. El mètode també s'ha utilitzat per comparar les característiques geogràfiques de la Terra amb les de Venus, ajudant-nos a entendre els diferents cossos celestes.

Aquest innovador enfocament d'anàlisi de la gravetat demostra el potencial per a una major exploració i comprensió de Mart i la seva història geològica. És un pas endavant important per desentranyar els misteris del passat del nostre planeta veí i la possibilitat dels oceans antics.

Fonts:

Jaroslav Klokočník et al, Aspectes de la gravetat per a Mart, Ícar (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

