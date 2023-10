Les eines de mapeig desbloquegen els misteris del gel d'aigua subterrània a Mart

Les tècniques de cartografia refinades estan aportant una nova llum sobre la presència de gel d'aigua subterrània a Mart, oferint informació valuosa per a futures missions robòtiques i humanes al Planeta Roig.

Els científics implicats en el projecte Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) de la NASA han generat tres mapes detallats que revelen la distribució del gel a diverses profunditats. Mitjançant la utilització de dades de la càmera High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) a bord del Mars Reconnaissance Orbiter, l'equip va poder perfeccionar les seves tècniques de cartografia i obtenir una comprensió més clara d'on hi ha el gel subterrània.

Els mapes, que representen el gel a profunditats de zero a un metre, d'un a cinc metres i a més de cinc metres de profunditat, serveixen com una eina crucial per als planificadors de missions i els científics. La informació recollida es pot utilitzar per identificar llocs potencials d'aterratge per a futures missions per estudiar el gel poc profund i facilitar l'extracció de recursos per al suport vital i la generació de combustible.

"Els nostres mapes també són importants per a futures missions aterrades, tant robòtiques com humanes. Els planificadors de missions que busquen estudiar el gel poc profund poden utilitzar els nostres mapes com a part de les seves seleccions de llocs d'aterratge", explica Nathaniel Putzig, un dels investigadors co-principals del projecte SWIM.

Aquests mapes també tenen una importància addicional en l'àmbit dels estudis d'exobiologia. El gel a Mart no només actua com un recurs valuós per mantenir la vida humana, sinó que també podria tenir un paper en la preservació de possibles biosignatures de la vida antiga. El gel podria protegir aquestes delicades signatures de les radiacions ionitzants nocives, fent-les més susceptibles a ser detectades per futures missions.

El descobriment del "terren poligonal" és una altra troballa convincent resultant dels esforços de cartografia. En aquestes regions, el gel del subsòl s'expandeix i es contrau estacionalment, provocant la formació de diferents esquerdes poligonals a la superfície marciana. L'observació d'aquestes esquerdes que s'estenen al voltant dels cràters d'impacte nous indica la presència de gel amagat sota la superfície.

FAQ

1. Com es van crear els mapes de gel d'aigua subterrània a Mart?

Els mapes es van generar mitjançant tècniques de cartografia refinades i dades de la càmera HiRISE a bord del Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Quina importància tenen aquests mapes?

Els mapes ajuden els planificadors de missions a identificar llocs potencials d'aterratge per a futures missions i faciliten l'estudi del gel poc profund i l'extracció de recursos a Mart. També tenen valor per als estudis d'exobiologia, ja que el gel pot preservar biosignatures de la vida antiga.

3. Quina importància té el “terren poligonal”?

"Terreno poligonal" es refereix a la formació d'esquerdes poligonals a la superfície marciana causades per l'expansió i la contracció estacionals del gel subsuperficial. L'observació d'aquestes esquerdes al voltant dels cràters d'impacte frescos suggereix la presència de gel amagat sota la superfície.

4. Quines altres consideracions són necessàries per a les missions humanes a Mart?

A més dels recursos de gel d'aigua, s'han de tenir en compte la seguretat del lloc d'aterratge, les especificacions solars i tèrmiques i altres factors a l'hora de planificar les missions humanes a Mart.

font: phys.org