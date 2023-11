El telescopi James Webb captura una vista espectacular del centre de la Via Làctia

El telescopi James Webb, el telescopi més potent mai dirigit a les estrelles, ha tornat a sorprendre els científics amb la seva darrera imatge que captura el dens centre de la nostra galàxia. La imatge, publicada per la NASA, proporciona un nivell de detall mai vist abans de la regió coneguda com Sagitari C, a uns 300 anys llum de distància del forat negre central de la Via Làctia.

A diferència de les dades infrarojes anteriors recollides, la imatge del telescopi James Webb mostra una gran quantitat de noves característiques i detalls, cosa que permet als investigadors estudiar la formació d'estrelles en aquest entorn extrem amb una precisió sense precedents. L'equip d'observació, dirigit per Samuel Crowe, un estudiant de grau dedicat a la Universitat de Virgínia, va expressar el seu entusiasme per la riquesa d'informació que ha descobert el telescopi.

Sagitari C, destacat a la imatge, és una fàbrica estel·lar que compta amb unes 500,000 estrelles estimades. Aquesta regió presenta una oportunitat única perquè els científics puguin provar les teories actuals de la formació estel·lar a causa de les seves condicions extremes. Jonathan Tan, professor de la Universitat de Virgínia, va destacar la importància del centre galàctic com a camp de proves per a aquestes teories.

La imatge revela els famosos núvols infrarojos i foscos, formacions de gas dens i pols que obstrueixen la visió de les estrelles dins i darrere d'ells. Malgrat la seva naturalesa desafiant, el telescopi James Webb ha aconseguit penetrar aquests núvols, il·luminant Sagitari C com mai abans.

Més enllà de la bellesa captivadora de la foto, els astrònoms recullen una gran quantitat de coneixements científics. El buit percebut a la part superior de la imatge en realitat representa la presència d'un núvol infraroig fosc, densament empaquetat fins al punt de bloquejar la llum de les estrelles més enllà. Les taques de color cian sota el núvol infraroig fosc indiquen emissions a gran escala d'hidrogen ionitzat, un fenomen associat principalment amb estrelles de nova formació. Sorprenentment, la mida i la disposició d'aquesta secció han intrigat els investigadors, que esperen explorar-la més endavant.

Rubén Fedriani, co-investigador del projecte a l'Institut Astrofísica d'Andalucía a Espanya, va descriure el centre galàctic com un lloc caòtic ple de núvols de gas magnetitzats en formació estel·lar, que exerceixen la seva influència sobre el gas circumdant a través de vents, raigs i radiació. . L'abundància de dades del telescopi James Webb relatives a aquest entorn extrem ha obert noves vies d'investigació i anàlisi.

En particular, la imatge també captura una protoestrella massiva que emergeix del núvol infraroig fosc, que és més de 30 vegades la massa del nostre Sol. Malgrat la seva distància d'aproximadament 25,000 anys llum de la Terra, aquesta regió segueix sent prou accessible perquè els astrònoms estudiïn les estrelles individuals, apropant-nos a desvelar els misteris de l'evolució estel·lar.

Samuel Crowe resumeix eloqüentment la importància de l'assoliment del telescopi James Webb, afirmant: "Les estrelles massives són fàbriques que produeixen elements pesants en els seus nuclis nuclears, de manera que entendre'ls millor és com aprendre la història de l'origen de gran part de l'univers".

