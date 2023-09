Els astrònoms capturen una foto impressionant del "pont" de gas que connecta galàxies en col·lisió

By

Una nova foto impressionant del telescopi espacial Hubble revela un esvelt "pont" de gas que connecta dues galàxies que es fusionen al sistema Arp 107. Situades a uns 465 milions d'anys llum de la Terra, aquestes galàxies en col·lisió estan enllaçades per un fluix fluix de pols i gas.

La imatge, capturada per la càmera avançada per a enquestes de Hubble, mostra la galàxia més gran al costat esquerre. Aquesta galàxia espiral, coneguda com a galàxia Seyfert, presenta un braç espiral prominent que es corba amb gràcia al voltant del seu nucli. Les galàxies Seyfert són particularment intrigants perquè, malgrat la brillantor del seu nucli actiu, es pot observar la radiació de tota la galàxia. En aquesta foto, els verticils en espiral de l'estructura galàctica són clarament visibles.

El nucli galàctic d'una galàxia Seyfert emet una potent resplendor com a resultat de la caiguda de la matèria al forat negre supermassiu del seu centre. Aquests nuclis galàctics actius poden irradiar llum que supera la brillantor combinada de totes les estrelles de les seves galàxies hostes.

Pel que fa a la galàxia més petita, sembla posseir un nucli lluminós però braços espirals relativament tènues. Això es deu al fet que s'està absorbint gradualment a la galàxia més gran. La connexió entre aquestes dues galàxies que es fusionen està delicadament suspesa sota elles a la imatge del Hubble.

Arp 107 forma part d'un grup de galàxies peculiars conegudes com l'Atles de galàxies peculiars, compilat per Halton Arp el 1966. Aquesta nova foto forma part d'un esforç en curs per estudiar galàxies menys conegudes del catàleg d'Arp i compartir la seva espectacular bellesa amb el públic.

Font: ESA (Agència Espacial Europea)