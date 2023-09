El telescopi espacial Hubble de la NASA captura un impressionant pont de gas i pols entre galàxies

By

El telescopi espacial Hubble de la NASA ha capturat una imatge impressionant d'un pont de gas i pols que connecta dues galàxies a punt de fusionar-se. Aquest pont còsmic, situat dins del sistema Arp 107, ha captivat tant els científics com els entusiastes de l'espai.

Arp 107, que es troba a uns 465 milions d'anys llum de la Terra, és el focus d'una missió conjunta de la NASA i l'Agència Espacial Europea (ESA). La missió pretén descobrir els misteris dels membres menys coneguts d'aquest sistema.

La imatge capturada recentment presenta de manera destacada una galàxia Seyfert, coneguda pel seu nucli galàctic actiu. Aquesta entitat celeste única està dominada per un gran braç espiral que es corba elegantment al voltant del seu nucli, adornat amb nombroses estrelles naixents. Curiosament, aquestes estrelles deuen el seu naixement i lluminositat a les riques reserves de materials procedents de la galàxia més petita amb la qual la galàxia Seyfert està a punt de fusionar-se.

El nucli galàctic actiu de la galàxia Seyfert ofereix una pantalla enlluernadora, emetent una resplendor radiant característica dels materials consumits pel forat negre central. Aquesta radiació intensa té el potencial d'eclipsar la luminància col·lectiva de cada estrella de la galàxia.

En canvi, la galàxia més petita de l'Arp 107 sembla més tènue, especialment en els seus braços espirals, cosa que indica la seva absorció a la galàxia Seyfert més gran. Les galàxies Seyfert, com l'Arp 107, són dignes de destacar perquè la radiació de tota la seva galàxia es pot observar malgrat la immensa brillantor del seu nucli actiu.

Tant la galàxia Seyfert com la galàxia més petita d'Arp 107 formen part de l'"Atles de galàxies peculiars", una recopilació creada per Halton Arp el 1966. Aquest descobriment no només mostra la seva notable bellesa, sinó que també aprofundeix en la nostra comprensió del cosmos i la grandesa. de l'evolució celeste.

A mesura que aquestes dues galàxies continuen convergint, els científics i els entusiastes de l'astronomia esperen impacients les revelacions i els secrets que revelarà aquesta fusió. Només el temps i les observacions posteriors del telescopi espacial Hubble proporcionaran les respostes.

Fonts:

- NASA

- Agència Espacial Europea (ESA)

– “Atles de galàxies peculiars” de Halton Arp