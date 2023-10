Un nou atles de galàxies ofereix una visió detallada dels nostres veïns còsmics

Un atles publicat recentment permet als usuaris explorar el cel nocturn amb un detall sense precedents, proporcionant una gran quantitat d'informació sobre gairebé 400,000 galàxies grans. El Siena Galaxy Atlas (SGA) ofereix imatges òptiques i infrarojes de llargada d'ona, així com perfils de llum, el que el converteix en el primer atles galàctic que inclou aquestes dades. L'atles cobreix 20,000 graus quadrats i abasta aproximadament la meitat del cel nocturn.

Les recopilacions anteriors de dades galàctiques sovint han estat plagadas d'errors en les posicions, mides i formes de les galàxies, així com la inclusió d'objectes no galàctics. Tanmateix, la SGA aborda aquests problemes, oferint posicions, mides i mesures de brillantor precises per a una gran mostra de galàxies. Aquest nivell de precisió no havia estat disponible abans de manera fiable per a una col·lecció tan vasta de galàxies.

El conjunt de dades SGA és el resultat de tres exploracions realitzades entre el 2014 i el 2017 com a part de les enquestes heretades de l'instrument espectroscòpic d'energia fosca (DESI). Es van utilitzar telescopis del NOIRLab de la National Science Foundation, juntament amb l'Observatori Steward de la Universitat d'Arizona i dades del satèl·lit WISE de la NASA per recollir la informació necessària.

L'SGA no només proporciona dades valuoses per als astrònoms, sinó que també permet al públic veure i identificar galàxies properes. L'atles és una eina important per estudiar patrons a través de poblacions d'objectes, analitzar fenòmens transitoris, entendre la física galàctica i ampliar el coneixement sobre la relació entre les galàxies i la matèria fosca. A més, l'SGA pot contribuir a una millor comprensió de la distribució de les galàxies i la seva connexió amb la matèria fosca generalitzada que domina l'univers.

S'espera que el llançament del conjunt de dades complet de la SGA tingui un impacte significatiu tant en la investigació astronòmica com en el compromís del públic amb el cosmos. Ara, qualsevol persona interessada a explorar els misteris del cel nocturn pot accedir a aquest valuós recurs.

Fonts:

– Arjun Dey, astrònom del NOIRLab de la National Science Foundation

– John Moustakas, professor de física de Siena College i director del projecte SGA

– El director del programa NSF de NOIRLab, Chris Davis