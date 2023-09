Les estimacions de gel d'aigua a la Lluna són massa altes?

Un estudi recent dirigit per la doctora Raluca Rufu del Southwest Research Institute indica que les regions permanentment ombrejades (PSR) de la Lluna, alguns dels punts més freds del sistema solar, potser no són tan antigues com es creia anteriorment. Aquests PSR, situats als pols de la Lluna, són zones on la llum del sol mai arriba als sòls dels cràters profunds, atrapant productes químics volàtils, inclòs el gel d'aigua.

Els càlculs de l'equip suggereixen que la majoria dels PSR de la Lluna no tenen més d'uns 3.4 milions d'anys i poden contenir dipòsits relativament joves de gel d'aigua. Aquesta troballa té implicacions importants per a la nostra comprensió dels recursos hídrics a la Lluna, que es consideren crucials per a l'exploració lunar sostenible i les futures missions espacials.

La presència de gel d'aigua a la Lluna fa temps que interessa als científics. El seu potencial com a recurs per als astronautes podria permetre la producció de propulsor de coets i mantenir sistemes de suport vital. Tanmateix, anteriorment s'estimava que l'edat dels PSR, on es pensa que el gel d'aigua estava atrapat, era molt més antiga.

Si els PSR són realment més joves del que es pensava anteriorment, significaria que les estimacions actuals de gel d'aigua a la Lluna poden estar sobreestimades. Això planteja preguntes sobre la viabilitat d'utilitzar aquests recursos per a futures missions lunars. Es necessitaran més investigacions i exploracions per determinar l'extensió i la disponibilitat reals del gel d'aigua a la Lluna.

L'estudi realitzat per la doctora Raluca Rufu i el seu equip posa de manifest la necessitat d'una investigació científica continuada dels PSR de la Lluna. Comprendre l'edat i la composició d'aquestes regions és essencial per planificar futures missions i utilitzar els recursos lunars de manera eficaç.

Fonts:

- NASA

– Institut de Recerca del Sud-oest