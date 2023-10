Nova via identificada com a causa potencial de la pèrdua auditiva relacionada amb l'edat

Investigadors de la Universitat de Basilea han identificat una via de senyalització, coneguda com la via de senyalització mTORC2, que pot tenir un paper crucial en la pèrdua auditiva relacionada amb l'edat. Quan aquesta via es va desactivar en ratolins, van experimentar una pèrdua auditiva gradual i, a les dotze setmanes, van quedar completament sords. L'estudi suggereix que a mesura que la producció de proteïnes essencials en aquesta via de senyalització disminueix amb l'edat, pot provocar una reducció de les sinapsis i la funcionalitat de les cèl·lules sensorials auditives, provocant, en última instància, pèrdua auditiva.

El descobriment d'aquesta via podria tenir implicacions significatives per a futures intervencions terapèutiques. Actualment, els audiòfons i els implants coclears són les úniques opcions de tractament per a les persones que pateixen pèrdua auditiva. Tanmateix, si es valida la relació entre la via de senyalització mTORC2 i la pèrdua de sinapsis, podria proporcionar una base per al desenvolupament de noves teràpies. L'oïda interna i mitjana, on es troben les cèl·lules sensorials auditives, són accessibles per a medicaments administrats localment o teràpies gèniques. Això obre possibilitats per a tractaments dirigits que podrien restaurar o millorar la funció de les cèl·lules sensorials auditives.

La via de senyalització mTORC2, que controla el creixement cel·lular i el citoesquelet, no s'havia estudiat prèviament en relació amb les cèl·lules ciliades de l'oïda interna. Els investigadors van trobar que quan van eliminar un gen central d'aquesta via a les cèl·lules ciliades dels ratolins, els animals van perdre gradualment l'audició. Un examen posterior va revelar que les cèl·lules ciliades van perdre els seus sensors, donant lloc a "pels petits" escurçats que són vitals per a la transducció del so. A més, va disminuir el nombre de sinapsis que transmetien senyals al nervi auditiu.

Aquest estudi proporciona informació valuosa sobre els mecanismes subjacents a la pèrdua auditiva relacionada amb l'edat. Es necessiten més investigacions per confirmar les troballes i explorar possibles intervencions terapèutiques basades en aquest coneixement. En general, entendre el paper de la via de senyalització mTORC2 en la pèrdua auditiva podria conduir a tractaments millorats per a les persones que pateixen una pèrdua auditiva relacionada amb l'edat.

font:

– “mTORC2 regula l'estructura i la funció auditiva de les cèl·lules ciliades” de Maurizio Cortada, Soledad Levano, Michael N. Hall i Daniel Bodmer. iScience, 18 d'agost de 2023.