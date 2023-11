La nova base de dades proporciona claredat sobre els noms de les malalties de les plantes

By

S'ha llançat una base de dades innovadora per ajudar els investigadors i els entusiastes a identificar i entendre fàcilment els noms holandesos de les malalties de les plantes. La iniciativa, anomenada Noms holandesos de malalties vegetals, es va presentar en un simposi especial organitzat per la Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV) per commemorar un segle d'investigació fitopatològica a Wageningen.

L'esforç col·laboratiu, liderat per Piet Vlaming, secretari de KNPV, va reunir experts en diferents àmbits com l'entomologia, la fitopatologia, la bacteriologia, la virologia, la nematologia i l'empresa Agro4all. La seva experiència col·lectiva ha donat lloc a un sistema de cerca fiable que permet als usuaris trobar ràpidament els noms holandesos de les malalties de les plantes amb facilitat.

A diferència de les plagues, que tenen noms científics diferents i sovint holandesos, els noms de les malalties de les plantes sovint es basen en símptomes visibles i poden variar segons els diferents cultius. A més, diferents infestacions poden compartir el mateix nom de la malaltia, augmentant encara més la confusió. Per exemple, diversos agents causals poden ser responsables d'una "malaltia de les taques foliars".

Per abordar aquest problema i proporcionar claredat, el KNPV va establir la base de dades Nederlandse Namen Plantenziekten. Actualment, la base de dades conté informació sobre més de 1,700 infestacions de malalties vegetals i s'actualitza periòdicament per garantir la seva precisió.

La importància de la nova base de dades rau en la seva capacitat per agilitzar la investigació i facilitar la comunicació en el camp de la patologia vegetal. En proporcionar una plataforma centralitzada per accedir a informació fiable sobre els noms de les malalties de les plantes, els investigadors i els professionals poden col·laborar de manera més eficaç, garantint una millor detecció, prevenció i gestió de les malalties de les plantes.

Amb aquest recurs innovador, els científics, els experts agrícoles i els entusiastes poden accedir a un repositori complet de noms de malalties vegetals, promovent una major comprensió de la fitopatologia i donant suport als esforços en la preservació de la salut vegetal.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què és la base de dades Nederlandse Namen Plantenziekten?

La base de dades Nederlandse Namen Plantenziekten és una col·lecció completa de noms holandesos per a malalties de les plantes. Té com a objectiu proporcionar claredat i facilitar l'accés a la informació relacionada amb els noms de les malalties de les plantes i les seves corresponents plagues.

Qui va desenvolupar la base de dades?

La base de dades es va desenvolupar gràcies a un esforç col·laboratiu entre científics de la Wageningen University & Research, experts en diverses disciplines com entomologia, bacteriologia, virologia, nematologia i l'empresa Agro4all. Piet Vlaming, el secretari de la Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV), va tenir un paper clau en iniciar el desenvolupament de la base de dades.

Quantes infestacions de malalties de les plantes cobreix actualment la base de dades?

Actualment, la base de dades de Nederlandse Namen Plantenziekten conté informació sobre més de 1,700 infestacions diferents de malalties vegetals. La base de dades s'actualitza periòdicament per garantir la seva precisió i ampliar la seva cobertura.

Quin és l'objectiu de la base de dades?

L'objectiu principal de la base de dades és aportar claredat a la multitud de noms associats a malalties de les plantes en el context holandès. En proporcionar un sistema de cerca fiable i una plataforma centralitzada per accedir a la informació, la base de dades pretén donar suport als investigadors, professionals i entusiastes per entendre i gestionar millor les malalties de les plantes.