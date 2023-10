L'eina d'IA detecta i classifica supernova, eliminant la necessitat de la implicació humana

By

Una nova eina d'intel·ligència artificial (IA) ha detectat, identificat i classificat amb èxit la seva primera supernova. Aquest assoliment innovador marca la primera vegada que els humans han estat completament eliminats del procés d'identificació i estudi d'aquestes poderoses explosions còsmiques.

Les supernoves són explosions d'estrelles altament energètiques que emeten una quantitat immensa de llum. Actualment, la detecció i anàlisi de supernoves impliquen tant humans com robots. Tanmateix, un equip dirigit per la Northwestern University ha desenvolupat un sistema totalment automatitzat anomenat Bright Transient Survey Bot (BTSbot) que accelera el procés i elimina l'error humà.

Per entrenar l'algoritme d'IA, els investigadors van utilitzar més d'1.4 milions d'imatges històriques de 16,000 fonts astronòmiques. En examinar i aprendre d'aquesta gran quantitat de dades, BTSbot és capaç d'analitzar i classificar ràpidament nous candidats a supernova.

L'eliminació dels humans del bucle no només augmenta l'eficiència del procés, sinó que també permet observacions més en profunditat. Aquest sistema automatitzat allibera temps perquè l'equip d'investigació analitzi les seves observacions i desenvolupi noves hipòtesis per explicar els orígens d'aquestes explosions còsmiques.

Adam Miller, de la Northwestern University, que va dirigir el projecte, va expressar la importància d'aquest assoliment, afirmant: "Per primera vegada, una sèrie de robots i algorismes d'IA ha observat, identificat i confirmat el descobriment d'una supernova. Això representa un pas endavant important, ja que més refinaments permetran als robots aïllar subtipus específics d'explosions estel·lars".

L'equip va provar amb èxit el BTSbot en un candidat de supernova recentment descobert anomenat SN2023tyk. En col·laboració amb astrònoms d'institucions com Caltech, la Universitat de Minnesota i universitats d'Anglaterra i Suècia, l'equip internacional va demostrar el poder i el potencial d'aquesta eina d'IA.

El desenvolupament d'aquest sistema totalment automatitzat proporciona un avenç significatiu en el camp de l'astrofísica, agilitzant el procés de detecció i classificació de supernoves. Aquesta eina d'IA no només elimina la implicació humana, sinó que també ofereix més temps als investigadors per aprofundir en les seves observacions i descobrir coneixements més profunds sobre els misteris de l'univers.

Definicions:

– Supernova: una explosió extremadament brillant i poderosa d'una estrella.

– BTSbot: The Bright Transient Survey Bot, una eina d'IA desenvolupada per la Northwestern University per automatitzar la detecció i classificació de supernoves.

