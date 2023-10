Un nou model per a la millora de la representació del carboni negre en els models climàtics globals

Els investigadors han identificat deficiències en la representació del carboni negre (BC), un component important dels aerosols atmosfèrics, en els models climàtics globals (GCM) actuals. Un estudi recent de Chen et al. examina les propietats microfísiques i òptiques del BC que influeixen en els seus efectes radiatius i proposa un model òptic d'aerosol millorat per abordar aquestes deficiències.

BC és conegut per les seves fortes capacitats d'absorció de llum i la seva contribució a l'escalfament climàtic. Tanmateix, s'ha trobat que l'eficiència d'absorció i els efectes de l'escalfament global dels aerosols estan sobreestimats en els GCM a causa de la representació inadequada dels estats de barreja complexos de BC.

Chen et al. van analitzar observacions de diverses fonts de la distribució de la mida de les partícules i l'estat de barreja per identificar les propietats clau del BC que afecten significativament els seus efectes radiatius. Després van desenvolupar un model òptic d'aerosol millorat que explica millor aquestes propietats a partir de les observacions. Aquest model millorat es va implementar posteriorment en un GCM.

Els investigadors van avaluar el rendiment del nou model mitjançant observacions de camp. Els resultats van mostrar que l'absorció de BC prevista de les representacions millorades s'alineava més estretament amb les observacions globals de BC. Això es va atribuir a la predicció més precisa de les propietats microfísiques i de barreja relacionades amb BC.

A més, els investigadors van trobar que la millora de la representació de BC va provocar una reducció del seu forçament radiatiu i dels efectes climàtics fins a un 24 per cent. Això posa de manifest la importància de representar amb precisió el BC en els GCM per a projeccions climàtiques més fiables.

Aquest estudi, titulat "Un mòdul òptic d'aerosol amb propietats de carboni negre limitades per l'observació per a models climàtics globals", es va publicar al Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

En conclusió, Chen et al. han desenvolupat un model millorat per representar BC en GCM, abordant les deficiències en les propietats microfísiques i òptiques de BC. Els resultats demostren que aquesta representació millorada condueix a un millor acord amb les observacions globals i una reducció dels efectes climàtics de BC. Aquesta investigació contribueix a la nostra comprensió del paper de BC en el canvi climàtic i proporciona una eina valuosa per millorar les projeccions climàtiques.

Fonts:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Un mòdul òptic d'aerosol amb propietats de carboni negre restringides per observació per a models climàtics globals. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.