El telescopi espacial James Webb revela elements pesants rars en l'explosió de Kilonova

El telescopi espacial James Webb (JWST) ha fet un descobriment innovador: s'ha trobat que una explosió de kilonova resultant de la col·lisió de dues estrelles de neutrons és una fàbrica d'elements pesants rars. Aquest esdeveniment és la primera vegada que el JWST observa un fet així, proporcionant informació valuosa sobre la formació d'aquests elements. Les dades del telescopi van revelar evidències de tel·luri, un metall rar que és massa pesat per produir-se mitjançant la fusió al cor de les estrelles.

A més del tel·luri, hi havia indicis d'altres elements pesants, com el tungstè i el seleni. Aquest descobriment confirma que les fusions d'estrelles de neutrons serveixen com a font important d'elements pesants, il·luminant els processos mitjançant els quals el nostre univers crea i dispersa material.

"Només s'han observat unes quantes quilonovas, i aquesta és la primera instància en què hem pogut estudiar les conseqüències d'una quilonova mitjançant el telescopi espacial James Webb", va explicar l'astrofísic Andrew Levan de la Universitat de Radboud, que va dirigir l'anàlisi. Aquest descobriment representa un pas crucial en la nostra comprensió dels orígens dels elements, omplint els buits en el nostre coneixement que Dmitri Mendeleiev va deixar quan va crear la taula periòdica fa més de 150 anys.

Les estrelles són cossos celestes increïbles que prenen l'hidrogen que compon la majoria de la matèria visible de l'univers i fusionen els seus àtoms, formant gradualment elements més pesats. Tanmateix, aquest procés de fusió arriba al seu límit amb la formació de ferro, ja que l'energia necessària per fusionar el ferro en elements més pesats supera l'energia alliberada. En conseqüència, les estrelles finalment exploten en supernoves o quilonovas a causa de la força aclaparadora de la gravetat.

Quan es produeixen aquestes explosions energètiques, desencadenen una sèrie de reaccions nuclears, en les quals els nuclis atòmics xoquen amb neutrons per sintetitzar elements encara més pesats. Aquest procés, conegut com a procés de captura ràpida de neutrons (procés r), requereix una alta concentració de neutrons lliures. Les supernoves i, concretament, les quilonovas proporcionen els entorns perfectes perquè aquestes reaccions tinguin lloc. De fet, l'observació de dues estrelles de neutrons en col·lisió l'any 2017 va confirmar que les kilonovaes tenen un paper important en la producció d'elements de procés r, i en aquella ocasió es va detectar estronci.

La recent explosió de raigs gamma, anomenada GRB230307A, va cridar l'atenció dels científics per la seva durada inusualment llarga, que indicava la presència d'una quilonova. Les observacions posteriors amb el JWST, que es van centrar en el component infrarojo de l'explosió, van detectar tel·luri, la qual cosa implica a més la presència d'elements de procés r addicionals. Tanmateix, calen més observacions per confirmar-ho.

El que fa que aquesta explosió de kilonova sigui encara més peculiar és la seva aparició a l'espai intergalàctic, a uns 120,000 anys llum de distància de la galàxia més propera. Els investigadors creuen que les dues estrelles de neutrons es van originar en una galàxia, però van ser expulsades fora d'ella quan van patir esdeveniments de supernova un darrere l'altre.

Aquest descobriment innovador no només descobreix els mecanismes ocults darrere de la formació d'elements pesants, sinó que també planteja preguntes fascinants sobre la longevitat de les fusions que alimenten els esclats de raigs gamma. Els astrònoms, com Ben Gompertz de la Universitat de Birmingham, estan ansiosos d'identificar més d'aquestes fusions de llarga vida i obtenir una millor comprensió de les seves forces impulsores i potencial per crear elements encara més pesats. Les implicacions d'aquest descobriment s'estenen molt més enllà de la nostra comprensió de l'univers: obre la porta a una comprensió transformadora del cosmos i el seu funcionament intern.

Preguntes més freqüents:

P: Què és una explosió de kilonova?

R: Una explosió de kilonova és el resultat de la col·lisió de dues estrelles de neutrons, que produeix un poderós esclat d'energia i llum.

P: Què són els elements pesats?

R: Els elements pesats són elements químics amb un nombre atòmic més alt que l'hidrogen (l'element més lleuger) i l'heli. Inclouen metalls com l'or, la plata i el plom.

P: Què és el telescopi espacial James Webb?

R: El telescopi espacial James Webb és un observatori espacial que es llançarà el 2021. Està dissenyat per explorar objectes llunyans de l'univers, incloses estrelles, galàxies i exoplanetes.

Fonts:

- NASA

- ESA

- Institut de Ciència del Telescopi Espacial