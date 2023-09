Cables de radiació ultra baixa per a detectors de neutrins i de matèria fosca

Els equips d'investigació de tot el món estan treballant per detectar esdeveniments extremadament rars que podrien proporcionar una visió de l'origen i la naturalesa de la matèria a l'univers. Tanmateix, s'enfronten a reptes a causa del soroll de fons i la interferència de la radiació còsmica. Una font d'interferència prové de la radioactivitat natural dins de l'electrònica utilitzada per registrar senyals potencials. Per abordar aquest problema, un equip del Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) ha desenvolupat cables electrònics amb materials ultrapurs que tenen nivells molt baixos de contaminants radioactius.

Els cables, creats en col·laboració amb Q-Flex Inc., tenen aplicacions en experiments de neutrins i matèria fosca, així com un ús potencial per reduir la interferència en futurs ordinadors quàntics. Els investigadors van poder produir cables cent vegades més baixos en contaminants radioactius que les opcions disponibles comercialment. Aquest avenç obre noves possibilitats per a experiments de física sensibles on fins i tot nivells minúsculs de contaminació poden emmascarar senyals difícils.

Per aconseguir una ultrapuresa, l'equip va avaluar els nivells de contaminació d'urani, tori i potassi a cada pas del procés de producció del cable. Es van desenvolupar tècniques especials de neteja i fabricació per reduir la contaminació a nivells insignificants. Els cables resultants ara estan tan lliures de contaminants que no afectaran el funcionament dels experiments de matèria fosca i neutrins de nova generació.

En minimitzar la interferència de la radiació de fons, aquests cables de baixa radioactivitat augmenten la sensibilitat dels experiments i proporcionen més flexibilitat en el disseny del detector. Això apropa els investigadors a detectar esdeveniments extremadament rars que podrien ajudar a resoldre misteris sobre la matèria fosca i l'existència de la matèria a l'univers.

La doble desintegració beta sense neutrins, una desintegració nuclear poc freqüent i l'existència de matèria fosca són preguntes fonamentals que aquests experiments pretenen respondre. La detecció d'aquests esdeveniments esquius té el potencial de revolucionar la nostra comprensió de l'univers. El desenvolupament de cables de radiació ultra baixa és un pas important per aconseguir aquests avenços.

