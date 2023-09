Els neandertals que coexisteixen amb l'Homo sapiens a Europa poden haver estat afectats per la capacitat de càrrega d'herbívors

By

Un estudi recent realitzat per científics evolucionistes de la Universitat de Cantabria a Espanya, en col·laboració amb un investigador de Mott MacDonald Ltd. al Regne Unit, suggereix que l'Homo sapiens i els neandertals van conviure durant períodes més llargs a Europa, especialment a les regions amb una gran abundància d'herbívors. .

Investigacions prèvies han indicat que l'arribada de l'Homo sapiens a Europa va provocar l'extinció dels neandertals, però els detalls d'aquest procés encara no estan clars. El nou estudi desafia aquesta noció, proposant que la desaparició dels neandertals durant l'aparició de l'Homo sapiens pot haver estat casual.

Per investigar la història de la coexistència entre les dues espècies d'homínids, l'equip d'investigació va construir una base de dades d'espècies d'herbívors a Europa fa aproximadament 60,000 anys, quan tant l'Homo sapiens com els neandertals habitaven al continent. Aquest període també va estar marcat per un important canvi climàtic.

En comparar els canvis climàtics amb diferents regions europees, els investigadors van desenvolupar un model per identificar àrees amb condicions climàtiques més o menys difícils. A continuació, van crear una línia de temps cronològica de la desaparició dels neandertals a cada regió identificada i la van comparar amb les diferències en la disponibilitat d'aliments.

L'estudi va revelar una superposició significativa entre les regions on coexistien els neandertals i l'Homo sapiens. Curiosament, els neandertals tendeixen a persistir més temps a les regions on compartien territori amb l'Homo sapiens, al contrari de les expectatives del principi d'exclusió competitiva. Aquesta troballa indica que hi pot haver altres factors que contribueixen a la disminució i la desaparició definitiva dels neandertals.

L'estudi proporciona nous coneixements sobre la complexa relació entre els neandertals i l'Homo sapiens a Europa. Es necessiten més investigacions per descobrir els factors específics que influeixen en la coexistència i el declivi d'aquestes espècies d'homínids.

Fonts: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099), Phys.org