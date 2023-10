Lliçons de la nanotecnologia: la importància del desenvolupament inclusiu d'IA

En un comentari recent publicat a la revista Nature Nanotechnology, els estudiosos destaquen els paral·lelismes entre la nanotecnologia i la intel·ligència artificial (IA) pel que fa al desenvolupament responsable i beneficiós. Fa vint anys, la nanotecnologia s'enfrontava a reptes similars per garantir el seu desenvolupament responsable i fer front a les preocupacions públiques, com ara la possibilitat d'un escenari de "grey goo". Tanmateix, les lliçons apreses de la nanotecnologia sembla que falten en el camp de la IA.

L'emoció i la por que envolta la nanotecnologia a finals dels anys noranta i principis dels anys 1990 van provocar un augment de la inversió i les reivindicacions d'una "propera revolució industrial". Tanmateix, va sorgir la preocupació que podria haver-hi una reacció similar a la que es va experimentar amb els cultius modificats genèticament si la nanotecnologia es manejava malament. Les organitzacions sense ànim de lucre i les protestes públiques van expressar preocupacions per la seguretat, els inconvenients i la manca de comprensió que envolta la nanotecnologia.

De la mateixa manera, els desenvolupaments actuals de la IA s'enfronten a preocupacions sobre el desplaçament de llocs de treball i els riscos existencials. A principis dels anys 2000 també es va centrar en els reptes tangibles relacionats amb el desenvolupament segur de la nanotecnologia, inclosos els impactes sobre la salut i el medi ambient, els problemes socials i ètics, la regulació i la necessitat de col·laboració amb el públic i les parts interessades.

Malgrat la complexitat del panorama del desenvolupament de la nanotecnologia, van sorgir iniciatives gràcies a un ampli compromís amb experts i parts interessades, abordant diversos reptes i establint les bases per al creixement de la nanotecnologia. Aquest enfocament inclusiu va conduir a avenços en la ciència i l'enginyeria a nanoescala, beneficiant les tecnologies de les que la gent confia avui.

En canvi, el desenvolupament de la IA avui no té el mateix nivell de diversitat i compromís. L'absència de participació inclusiva per part d'una àmplia gamma de parts interessades i experts fora del domini de la IA es considera un error. Es creu que, tot i que potser no tenen la mateixa experiència tècnica, els responsables polítics i el públic poden entendre les implicacions de la IA i aportar diverses perspectives i coneixements necessaris per al seu desenvolupament amb èxit.

Les lliçons del desenvolupament responsable de la nanotecnologia suggereixen que el compromís inclusiu és crucial per a l'èxit a llarg termini de la IA. La participació de diversos experts i parts interessades pot ajudar a abordar les preocupacions de la societat, garantir consideracions ètiques i millorar l'impacte beneficiós de les tecnologies d'IA.

