Els científics visualitzen la comunicació vegetal utilitzant compostos orgànics volàtils

Els científics han fet un gran avenç en la comprensió de com es comuniquen les plantes entre elles quan estan amenaçades. Aquest fenomen, conegut com a comunicació de planta a planta mitjançant compostos orgànics volàtils (COV), es va descobrir per primera vegada l'any 1983. L'equip d'investigadors va utilitzar equips innovadors i tècniques d'imatge per visualitzar els COV específics responsables de la comunicació i les cèl·lules dins de les plantes que reaccionen a aquests senyals.

Les plantes alliberen COV a l'atmosfera quan són danyades per insectes o altres amenaces. Les plantes veïnes interpreten aquests VOC com a senyals de perill i activen les seves respostes de defensa davant possibles danys. S'han observat més de 30 espècies vegetals diferents que participen en aquesta comunicació aèria.

Els científics van construir equips per bombejar els COV emesos per les plantes danyades a les plantes veïnes no danyades. Ho van combinar amb un sistema d'imatge fluorescent en temps real per visualitzar la resposta de les plantes. Els investigadors van identificar dos COV específics, (Z)-3-hexenal i (E)-2-hexenal, que són els responsables d'induir una resposta de defensa dependent del calci a les plantes.

Experiments posteriors van revelar que les cèl·lules de guàrdia, que s'encarreguen de regular l'obertura i el tancament dels estomes (petits porus a la superfície de les plantes), són les primeres a mostrar una resposta als COV. Aquestes troballes proporcionen informació sobre els complexos mecanismes de comunicació de les plantes i la seva capacitat per protegir-se de possibles amenaces.

La investigació, dirigida pel professor Masatsugu Toyota, es publicarà a la revista Nature Communications el 17 d'octubre de 2023. L'equip espera que aquesta nova comprensió de la comunicació vegetal contribueixi als avenços en la protecció de les plantes i l'agricultura.

Compostos orgànics volàtils (COV): compostos químics alliberats per les plantes en resposta a danys o amenaces

Cèl·lules de protecció: cèl·lules en forma de mongeta a la superfície de les plantes que regulen l'obertura i el tancament dels estomes.

Fitohormones: hormones vegetals que regulen diversos processos fisiològics