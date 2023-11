La revelació de l'enigma galàctic: detalls sense precedents des de l'espai

La darrera imatge impressionant capturada pel telescopi espacial James Webb de la NASA ha revelat una visió fascinant del dens centre de la nostra galàxia Via Làctia. En aquesta instantània sense precedents, els astrònoms han descobert característiques perplexes que encara no s'han explicat. La imatge mostra una regió de formació estel·lar anomenada Sagitari C (Sgr C), situada a uns 300 anys llum de distància del forat negre supermassiu, Sagitari A*.

L'equip d'observació, dirigit per Samuel Crowe, un estudiant de grau dedicat a la Universitat de Virgínia, va expressar el seu entusiasme per aquest descobriment innovador. Crowe reconeix que aquesta és la primera vegada que s'obtenen dades d'infrarojos d'aquest calibre per a aquesta regió en particular. "Webb revela una quantitat increïble de detalls, que ens permeten estudiar la formació d'estrelles en aquest tipus d'entorn d'una manera que abans no era possible", va explicar Crowe.

Amb el centre galàctic que serveix com l'entorn més extrem dins de la nostra galàxia Via Làctia, Jonathan Tan, professor de la Universitat de Virgínia, destaca la seva importància per provar i perfeccionar les teories existents de formació estel·lar. Aquesta nova riquesa d'informació permet als científics explorar el centre galàctic i les seves condicions úniques, oferint una oportunitat per a un examen més rigorós de les hipòtesis predominants.

Dins de la imatge captivadora, una de les característiques notables és un cúmul de protoestrelles. Aquestes protoestrelles, que encara estan en procés de formació i acumulació de massa, emeten fluxos de sortida que brillen com una foguera enmig d'un núvol infraroig fosc. Incrustat dins d'aquest jove cúmul hi ha una protoestrella massiva, un gegant de més de 30 vegades la massa del nostre Sol. Al voltant d'aquestes protoestrelles emergents hi ha un núvol opac i dens que amaga les estrelles més en el fons.

A més, l'instrument NIRCam (Càmera d'infrarojos propers) de Webb il·lustra la presència d'hidrogen ionitzat que envolta la part inferior del núvol fosc, representat per una tonalitat cian a la imatge. Els investigadors es van sorprendre per l'ampli rang d'aquesta emissió d'hidrogen ionitzat, fet que els va portar a plantejar preguntes intrigants i justificant una investigació addicional. A més, les estructures semblants a agulles que es troben enmig de l'hidrogen ionitzat, que presenten una orientació caòtica, intriguen els científics i demanen una exploració més profunda.

Segons Rubén Fedriani, coinvestigador de l'Institut Astrofísica d'Andalusia a Espanya, el centre galàctic és una zona turbulenta i congestionada, caracteritzada per núvols de gas magnetitzats que formen activament estrelles. Aquestes estrelles naixents impacten posteriorment amb el gas circumdant a través dels seus vents, dolls i radiació. Destaca l'immens valor de les dades obtingudes per Webb, que permeten als investigadors endinsar-se en les complexitats d'aquest entorn extrem.

Situat a uns 25,000 anys llum de la Terra, el centre galàctic ofereix una oportunitat per a estudis exhaustius d'estrelles individuals mitjançant el telescopi Webb. Els astrònoms poden recollir coneixements sense precedents sobre els complexos processos de formació d'estrelles i examinar com varien en funció de l'entorn còsmic. Les comparacions amb altres regions de la galàxia faran llum sobre si el centre de la Via Làctia neix estrelles més massives en comparació amb els afores dels seus braços espirals.

La impressionant imatge capturada per Webb no només ha hipnotitzat els científics, sinó que també té la promesa de desvelar els misteris que envolten el naixement de les estrelles. Com diu encertadament Crowe, "Les estrelles massives són fàbriques que produeixen elements pesants als seus nuclis nuclears, de manera que entendre'ls millor és com aprendre la història de l'origen de gran part de l'univers". Amb més anàlisis i exploracions, aquest descobriment està a punt per remodelar la nostra comprensió del cosmos.

Preguntes freqüents

1. Quina és la importància de la imatge capturada pel telescopi espacial James Webb de la NASA?

La imatge proporciona detalls sense precedents de la regió de formació estel·lar, Sagitari C, situada al centre dens de la nostra galàxia Via Làctia. Revela característiques inèdites i ofereix una visió única de l'entorn extrem on es produeix la formació d'estrelles.

2. Per què el centre galàctic és una àrea important per a la investigació científica?

El centre galàctic permet als científics provar amb rigor les teories existents sobre la formació d'estrelles. Les seves condicions extremes desafien la comprensió convencional i proporcionen coneixements valuosos sobre el naixement i l'evolució de les estrelles.

3. Què són les protoestrelles?

Les protoestrelles són estrelles en les primeres etapes de formació. Continuen acumulant massa a mesura que es desenvolupen i emeten fluxos de sortida, que es poden observar a la imatge capturada pel telescopi espacial James Webb.

4. Què indica la presència d'hidrogen ionitzat?

L'hidrogen ionitzat que es veu a la imatge suggereix l'emissió de fotons energètics per estrelles joves i massives. La gran extensió d'aquesta emissió, tal com va revelar el telescopi, sorprèn els investigadors i demana més investigacions.

5. A quina distància està el centre galàctic de la Terra?

El centre galàctic es troba a uns 25,000 anys llum de la Terra. La seva relativa proximitat permet als científics estudiar estrelles individuals i recopilar informació inestimable sobre els seus processos de formació.