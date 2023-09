El telescopi espacial James Webb de la NASA rep el premi a l'excel·lència en la indústria

By

La Federació Astronàutica Internacional (IAF) ha reconegut els èxits del telescopi espacial James Webb de la NASA atorgant-li el premi a l'excel·lència en la indústria. El prestigiós premi es lliurarà durant el Congrés Astronàutic Internacional 2023 a Bakú, Azerbaidjan. Aquest reconeixement està destinat a organitzacions que han introduït tecnologies espacials innovadores al mercat global.

L'administradora adjunta de la NASA, Pam Melroy, acceptarà el premi en nom de la NASA, reconeixent els esforços notables de l'equip implicat en el disseny, desenvolupament i funcionament del telescopi Webb. Aquest equip inclou l'ESA, la CSA, el Goddard Space Flight Center de la NASA i Northrop Grumman.

El telescopi espacial James Webb ja ha fet contribucions importants en un curt període de temps. Després de ser llançat el 25 de desembre de 2021 i passar per una sèrie de desplegaments complexos, va arribar a la seva òrbita de treball al punt Sol-Terra L2 Lagrange. Equipat amb instrumentació sensible i un gran mirall primari, Webb funciona a longituds d'ona infraroja, cosa que li permet observar l'univers amb una claredat i una distància sense precedents.

Des de la seva posada en marxa, el telescopi ha revelat una gran quantitat de descobriments. Ha capturat imatges directes d'exoplanetes i ha identificat molècules clau a les seves atmosferes. Webb també ha rastrejat núvols a la lluna de Saturn Tità, ha explorat cúmuls de galàxies, ha visualitzat els febles anells d'Urà i ha detectat la fusió galàctica d'Arp 220. A més, ha observat galàxies que existien quan l'univers tenia només 350 milions d'anys.

El telescopi espacial James Webb, el telescopi espacial més gran, més potent i més complex que s'ha construït mai, continuarà desvelant misteris dins del nostre sistema solar i aprofundint en els orígens del nostre univers. Aquest programa de col·laboració internacional, liderat per la NASA, l'ESA i l'Agència Espacial Canadenca, té el potencial de revolucionar la nostra comprensió del cosmos.

Fundada el 1951, la Federació Astronàutica Internacional serveix com a plataforma per a la cooperació global, amb membres que abasten 75 països. La seva missió és avançar en el coneixement sobre l'espai i promoure el desenvolupament i l'aplicació dels actius espacials. Aquest reconeixement és un testimoni de l'impacte del telescopi espacial James Webb i el seu paper a l'hora d'impulsar els límits de l'exploració científica.

Fonts:

- Federació Astronàutica Internacional (IAF)

– Centre de vol espacial Goddard de la NASA

Definicions:

Federació Astronàutica Internacional (IAF): Un organisme de defensa de l'espai que promou la cooperació global en camps relacionats amb l'espai.

Premi a l'excel·lència en la indústria: un premi lliurat per l'IAF a organitzacions que introdueixen tecnologies espacials innovadores al mercat global.

Telescopi espacial James Webb: el telescopi científic espacial més gran i complex construït fins ara, dirigit conjuntament per la NASA, l'ESA i l'Agència Espacial Canadenca. Té com a objectiu desentranyar els misteris del nostre sistema solar i explorar mons llunyans al voltant d'altres estrelles i els orígens de l'univers.