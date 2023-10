Els enginyers de la NASA prenen mesures per allargar la vida útil de la missió Voyager

Els enginyers de la NASA estan implementant mesures per garantir que la nau espacial Voyager, llançada el 1977, continuï la seva exploració interestel·lar durant molts anys més. Un dels esforços aborda l'acumulació de residus de combustible dins de tubs estrets dels propulsors, que són vitals per mantenir les antenes de les naus espacials apuntades a la Terra.

Per combatre aquest problema, la missió ha implementat un pedaç de programari per evitar que es repeteixi un error que va afectar la Voyager 1 l'any passat. Aquest pegat pretén protegir la Voyager 1 i el seu bessó, la Voyager 2, de tornar a experimentar la mateixa fallada.

Els propulsors de la nau espacial Voyager són crucials per mantenir la comunicació amb la Terra. Per reduir l'acumulació de residus de propulsor als tubs estrets, es permetrà que la nau espacial giri una mica més en cada direcció abans de disparar els propulsors. Això reduirà la freqüència dels trets del propulsor. Els ajustos al rang de rotació del propulsor es van fer enviant ordres al setembre i a l'octubre, i la nau espacial ara es pot moure gairebé 1 grau més lluny en cada direcció que abans.

L'equip espera que aquestes mesures retardin l'obturació completa dels tubs d'entrada del propulsor del propulsor durant almenys cinc anys més, possiblement encara més. Es poden prendre mesures addicionals en el futur per allargar encara més la vida útil dels propulsors.

A més d'abordar l'acumulació del propulsor, els enginyers de la NASA han creat un pedaç de programari per solucionar un problema que va provocar informes d'estat confusos de l'ordinador de bord de la Voyager 1 l'any 2022. El pegat actua com una pòlissa d'assegurança, evitant la repetició del problema i assegurant la longevitat. de les sondes.

La Voyager 1 i la Voyager 2 han recorregut una distància impressionant, amb la Voyager 1 que supera els 15 mil milions de milles i la Voyager 2 arriba a més de 12 mil milions de milles de la Terra. A causa de l'edat de la nau espacial i del temps de retard important en la comunicació, hi ha el risc que el pegat pugui tenir efectes no desitjats. Per mitigar aquest risc, la Voyager 2 rebrà primer el pegat i servirà de banc de proves per al seu bessó.

La missió Voyager, inicialment prevista per només quatre anys, ha superat amb escreix els seus objectius originals. A més de visitar Saturn i Júpiter, la Voyager 2 es va convertir en la primera nau espacial que va trobar Urà i Neptú. Més tard, la missió es va ampliar per enviar les sondes més enllà de l'heliosfera, la bombolla protectora de partícules i camps magnètics creats pel Sol. La Voyager 1 va arribar a l'heliopausa el 2012, seguida de la Voyager 2 el 2018.

Les missions Voyager són una part important de l'Observatori del Sistema Heliofísic de la NASA, patrocinat per la Divisió d'Heliofísica de la Direcció de Missió Científica a Washington. El Jet Propulsion Laboratory de Caltech va construir i operar la nau espacial Voyager.

