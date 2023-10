La NASA pren mesures per ampliar les missions de les naus espacials Voyager

Els enginyers de la missió Voyager de la NASA estan implementant mesures per garantir que les naus Voyager 1 i Voyager 2 continuïn explorant l'espai interestel·lar durant els propers anys. Un dels seus esforços és abordar els residus de combustible que s'han anat acumulant dins de tubs estrets en alguns dels propulsors de la nau espacial. Aquesta acumulació pot interferir amb la capacitat dels propulsors de mantenir les antenes apuntades a la Terra per a la comunicació. L'equip està prenent mesures per frenar l'acumulació permetent que la nau espacial giri una mica més en cada direcció abans de disparar els propulsors, cosa que reduirà la freqüència dels trets. Aquests ajustos s'han planificat acuradament per minimitzar l'impacte en la missió i garantir la recollida de dades científiques valuoses.

L'equip d'enginyers també està penjant un pedaç de programari per evitar que es repeteixi un error que es va produir a Voyager 1 l'any passat. L'error va ser causat per les ordres errònies del sistema d'articulació i control d'actitud (AACS). El pegat pretén protegir la nau espacial en el futur i garantir les seves operacions durant el major temps possible. S'ha revisat i revisat àmpliament per mitigar els riscos que es puguin derivar de la seva implantació. La Voyager 2 rebrà el pegat primer com a banc de proves abans que s'apliqui a la Voyager 1, que està més lluny de la Terra i, per tant, conté dades més valuoses.

La Voyager 1 i la Voyager 2 ja han recorregut grans distàncies des de la Terra, amb la Voyager 1 a més de 15 mil milions de milles de distància i la Voyager 2 a més de 12 mil milions de milles de distància. L'equip de la missió espera que amb les mesures implementades, la nau espacial continuï funcionant almenys cinc anys més, si no més. Les missions Voyager proporcionen dades inestimables sobre l'espai interestel·lar i s'han convertit en fites importants en l'exploració espacial.

Fonts: NASA