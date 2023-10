La caminada espacial es va retardar a mesura que continua la investigació de fuites de refrigerant

Una caminada espacial prevista a l'Estació Espacial Internacional s'ha ajornat a causa d'una investigació de fuites de refrigerant en curs. La caminada espacial, que inicialment estava prevista per al 19 d'octubre, ara tindrà lloc a finals d'aquest any. Els enginyers necessiten més temps per completar l'anàlisi de la fuita de refrigerant, que es va produir el 9 d'octubre. Tot i que el refrigerant no és perillós per a la tripulació, s'estan prenent precaucions per evitar qualsevol degradació potencial de l'equip causada per petites restes de la substància que entren als sistemes interns.

La reprogramació de la caminada espacial no afecta les operacions de l'estació espacial, ja que les tasques planificades per a la caminada espacial no depenen del temps. Mentrestant, hi ha previstes altres dues sortides espacials per a finals d'aquest any. El 30 d'octubre, els astronautes de la NASA Loral O'Hara i Jasmin Moghbeli realitzaran la US Spacewalk 89. Les seves tasques inclouen l'eliminació d'una caixa electrònica defectuosa i la substitució d'un conjunt de coixinets. Aquesta serà la primera caminada espacial per als dos astronautes.

En una altra caminada espacial, l'astronauta de la NASA Loral O'Hara i l'astronauta de l'ESA Andreas Mogensen realitzaran la US Spacewalk 90. ​​Les tasques d'aquesta caminada espacial inclouen la recollida de mostres per analitzar la presència de microorganismes a l'exterior de l'estació espacial i la realització de treballs de manteniment, inclosa la substitució. d'una càmera d'alta definició.

A més de les sortides espacials nord-americanes, està previst que els cosmonautes russos Oleg Kononenko i Nikolai Chub s'embarquin en una caminada espacial el 25 d'octubre. Les seves tasques consistiran en instal·lar un sistema de comunicacions de radar sintètic i desplegar un nanosatèl·lit per provar la tecnologia de les veles solars.

Les investigacions i passejades espacials en curs demostren les activitats de manteniment i reparació regulars que són essencials per al funcionament segur i eficient de l'Estació Espacial Internacional.

