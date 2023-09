L'astronauta encallat a l'espai bat el rècord de la missió de més llarga durada

L'astronauta de la NASA Frank Rubio ha batut el rècord de la missió de més llarga durada d'un astronauta nord-americà després de quedar encallat a l'espai. Rubio estava programat per tornar a la Terra sis mesos després del llançament a l'Estació Espacial Internacional (ISS) el setembre de 2022. No obstant això, un mal funcionament durant el seu viatge de tornada el va deixar atrapat a l'òrbita terrestre baixa, allargant la seva estada a més d'un any. Dilluns, Rubio va superar el rècord anterior de 355 dies establert per Mark Vande Hei el 2022. Està previst que torni a la Terra no abans del 27 de setembre, marcant un total de 371 dies en òrbita terrestre. Aquest èxit també el converteix en una de les sis persones que passa un any a l'espai.

En una entrevista a Good Morning America d'ABC, Rubio va destacar la importància del seu temps prolongat a l'espai. Va destacar la importància d'entendre com s'adapta i perdura el cos humà per optimitzar el rendiment durant les futures missions d'exploració espacial a la Lluna, Mart i més enllà. El viatge de Rubio a l'ISS va ser únic, ja que es va convertir en el primer astronauta nord-americà que va muntar en un coet rus Soiuz des de l'abril de 2021. Això formava part d'un acord d'intercanvi de seients entre la NASA i Roscosmos.

L'incident que va deixar encallat Rubio va implicar una fuita de refrigerant de la nau espacial Soiuz. Al costat de Rubio, també es van veure afectats els cosmonautes de Roscosmos Sergey Prokopyev i Dmitri Petelin. La filtració va fer que la nau espacial no fos apta per al seu retorn a la Terra, donant lloc a una prolongació de la seva estada a l'ISS durant sis mesos més. Tornaran a la Terra a finals d'aquest mes.

La missió inesperada i prolongada de Rubio proporciona valuoses dades sobre la resistència del cos humà a l'espai. Construeix coneixement que contribuirà a l'èxit futur de les missions d'exploració de l'espai profund. Per obtenir més actualitzacions sobre els vols espacials, seguiu la pàgina dedicada als vols espacials de Gizmodo.