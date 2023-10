La NASA fa una crida a la comunitat científica per maximitzar el potencial científic del telescopi espacial romà

La NASA està recollint l'ajuda de la comunitat científica per garantir que el telescopi romà Nancy Grace, també conegut com a telescopi espacial romà, pugui proporcionar una visió completa de l'univers immediatament després del seu llançament el 2027. Amb el seu ampli camp de visió , el Telescopi Espacial Romà té com a objectiu fer observacions a gran escala de galàxies llunyanes i ajudar els científics a desvelar els misteris de la matèria fosca i l'energia fosca, que representen el 95% de l'energia i la matèria del cosmos.

Per fer front a les quantitats massives de dades que recopilarà el telescopi, els científics estan treballant en algorismes d'aprenentatge automàtic per identificar patrons i fenòmens. La col·laboració d'altres telescopis, com el Telescopi Espacial Hubble, el Telescopi Espacial James Webb (JWST), l'Observatori Keck i el PRIME del Japó, ajudarà en el desenvolupament del pla d'observació de Roman, que inclourà la selecció d'objectius i les regions d'exploració. A més, el Telescopi Espacial Romà col·laborarà amb PRIME per estudiar objectes mitjançant lents gravitacionals, i amb Hubble per estudiar galàxies antigues i construir una imatge més completa de la història còsmica. El telescopi també funcionarà conjuntament amb JWST, proporcionant una visió més àmplia del cosmos i identificant objectius perquè el JWST els examini en detall.

El treball preparatori del Telescopi Espacial Romà és un procés complex i interconnectat que implica la col·laboració de diversos equips científics per garantir un bon funcionament. Aquests esforços establiran les bases de poderosos descobriments científics i maximitzaran el potencial de l'instrument. Aprofitant l'experiència i la col·laboració de la comunitat científica, la NASA pretén llançar el telescopi espacial romà completament preparat per explorar les meravelles de l'univers.

