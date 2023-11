Els nous senyals de prova de la NASA fan un salt endavant per a la comunicació a l'espai profund

By

En un assoliment innovador, la NASA ha provat amb èxit el seu sistema de comunicacions òptiques de l'espai profund (DSOC), utilitzant un senyal làser per comunicar-se amb la nau espacial Psyche en el seu viatge cap a un misteriós asteroide metàl·lic. A diferència dels mètodes de comunicació tradicionals que es basen en ones de ràdio, el sistema DSOC aprofita el poder de la llum làser per transmetre informació a grans distàncies a l'espai.

La prova, que va tenir lloc el 14 de novembre, va implicar disparar un senyal làser des d'un instrument a bord de la nau espacial Psyche, a 10 milions de milles (16 milions de quilòmetres) de distància de la Terra. El senyal va ser rebut per les estacions terrestres del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA al sud de Califòrnia, marcant la primera fita important per al sistema DSOC.

Aprofitant el poder de la llum làser, la NASA pretén revolucionar la comunicació a l'espai profund i augmentar significativament la velocitat de transmissió de dades. En comparació amb les ones de ràdio, la llum làser té longituds d'ona més curtes, la qual cosa permet la transmissió de 10 a 100 vegades més informació per unitat de temps. Aquest avenç podria tenir implicacions importants per a futures missions a la Lluna, Mart i més enllà.

Tot i que la comunicació làser s'ha provat a l'òrbita de la Terra i durant les missions a la Lluna, el sistema DSOC representa la prova més difícil i llunyana fins ara. L'èxit de la prova apropa a la NASA un pas més per permetre als astronautes del futur confiar en la llum làser per a una comunicació perfecta amb el control terrestre.

Mentre la nau espacial Psyche continua el seu viatge cap a l'asteroide homònim al cinturó d'asteroides entre Mart i Júpiter, els enginyers continuaran perfeccionant i provant el sistema DSOC. En arribar al seu destí el 2029, Psyche passarà prop de 29 mesos estudiant l'intrigant món metàl·lic.

FAQ:

P: Què és el sistema DSOC?

R: El sistema DSOC és el sistema de comunicacions òptiques de l'espai profund de la NASA, que utilitza llum làser en lloc d'ones de ràdio per a la comunicació a llarga distància a l'espai.

P: En què difereix la comunicació làser de la comunicació per ràdio tradicional?

R: La comunicació làser utilitza longituds d'ona de llum més curtes, cosa que permet una transmissió de dades molt més ràpida en comparació amb les ones de ràdio.

P: Quins són els beneficis potencials de la comunicació làser a l'espai?

R: La comunicació làser podria augmentar significativament la quantitat d'informació transmesa per unitat de temps, revolucionant la comunicació a l'espai profund i permetent una transferència de dades més ràpida per a futures missions.

P: Com afecta l'èxit de la prova del sistema DSOC a les futures missions?

R: L'èxit de la prova apropa la NASA a utilitzar la comunicació làser per a futures missions a la Lluna, Mart i altres destinacions, proporcionant als astronautes una comunicació més eficient i fiable amb control terrestre.