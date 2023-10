Missió Psique de la NASA: Viatge al nucli d'un asteroide.

Psique, la deessa grega de l'ànima, va donar el seu nom a un objecte celeste descobert el 1852 per l'astrònom italià Annibale de Gasparis. Avui, Psyche, el 16è asteroide descobert mai, destaca com l'asteroide "tipus M" més gran del cinturó d'asteroides entre Mart i Júpiter. Amb un diàmetre d'aproximadament 226 km, Psyche es compon principalment de ferro i níquel, semblant al nucli de la Terra.

Buscant recollir pistes sobre l'inaccessible interior de la Terra, la NASA va llançar recentment una nau espacial en un viatge de sis anys i 3.6 milions de quilòmetres per trobar-se amb Psyche. Es creu que els asteroides de tipus M com Psyche són restes de planetes destruïts en les primeres etapes del Sistema Solar. Aquests mons metàl·lics serveixen com a "laboratoris naturals" per estudiar els nuclis planetaris.

Estudiar el nucli de la Terra amb els mètodes actuals és un repte, ja que les observacions es limiten als meteorits i la sismologia. Els meteorits metàl·lics només proporcionen una visió de la història primerenca del Sistema Solar, mentre que la sismologia requereix dades precises dels sismògrafs, que són limitades, especialment als oceans i l'hemisferi sud. A més, les capes exteriors de la Terra obstrueixen la nostra visió directa del nucli.

La missió de la NASA a Psyche té com a objectiu explorar l'asteroide i determinar si es tracta d'un nucli fos d'un planeta destruït que es va refredar gradualment amb el temps. A més, la missió pretén revelar l'edat de la superfície de Psyche, la seva composició química i si conté elements més lleugers juntament amb ferro i níquel. Aquesta informació podria proporcionar informació valuosa sobre l'evolució del nostre propi planeta.

Equipada amb una varietat d'instruments, incloses càmeres, espectròmetres i magnetòmetres, la nau espacial recopilarà dades sobre la forma, la massa, la gravetat i el potencial d'exploració mineral de Psyche. Els científics esperen impacients el progrés de la missió, anticipant la riquesa de coneixements que descobrirà sobre el nucli d'un asteroide i els secrets que pot guardar sobre el nostre propi món.

