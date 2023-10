El rover Perseverance de la NASA captura el diable de pols marcià al cràter Jezero

El rover Perseverance de la NASA continua proporcionant una visió fascinant de l'entorn marcià. El 30 d'agost de 2023, el rover va capturar un diable de pols marcià movent-se per la vora occidental del cràter Jezero de Mart. Aquest diable de pols en particular va ser detectat per Navcams de Perseverance i gravat en un vídeo compost per 21 fotogrames separats amb quatre segons.

Els diables de pols són habituals a Mart i tenen un paper crucial en moure i redistribuir la pols per tot el planeta. Els científics estudien aquests fenòmens per millorar la seva comprensió de l'atmosfera marciana i millorar els models meteorològics. Els diables de pols a Mart són més febles i més petits que els de la Terra, però encara poden arribar a ser més grans que els seus homòlegs terrestres.

A partir de les imatges capturades per Perseverance, els científics van determinar que el diable de pols detectat es trobava a unes 2.5 milles de la ubicació del rover en un lloc anomenat "Thorofare Ridge". Es va estimar que es movia a una velocitat d'uns 12 mph i tenia una amplada d'aproximadament 200 peus. Tot i que només la part inferior del diable de pols era visible al marc de la càmera, els científics van poder estimar la seva alçada completa mitjançant l'anàlisi de l'ombra que projectava. L'alçada estimada del diable de pols era d'uns 1.2 milles.

Perseverance i el seu rover acompanyant Curiosity controlen el seu entorn per detectar diables de pols fent imatges regulars en blanc i negre en totes direccions. Aquestes imatges ajuden els científics a fer un seguiment de l'aparició i el comportament dels diables de pols a Mart.

L'objectiu principal de la perseverança és l'astrobiologia, inclosa la recerca de signes de vida microbiana antiga a Mart. La missió també té com a objectiu caracteritzar la geologia del planeta i el clima passat, obrir el camí per a l'exploració humana i recollir i emmagatzemar la roca marciana i la regolita per a futures missions de retorn de mostres.

En col·laboració amb l'Agència Espacial Europea i futures missions, les mostres recollides per Perseverance es recuperaran de Mart i es tornaran a la Terra per a una anàlisi detallada. Aquesta missió de Mart 2020 forma part de la iniciativa més gran d'exploració de la Lluna a Mart de la NASA, que inclou les missions d'Artemis a la Lluna com a punt de partida per a l'exploració humana de Mart.

