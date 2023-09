La sonda solar Parker de la NASA triomfa sobre una erupció solar massiva

By

La sonda solar Parker de la NASA ha aconseguit un èxit innovador en lluitar i triomfar sobre una de les explosions solars més poderoses mai registrades. El 5 de setembre de 2022, durant la seva 13a trobada propera amb el Sol, la nau espacial es va trobar en el camí d'una colossal ejecció de massa coronal (CME): intenses explosions de camps magnètics i plasma sobreescalfat. El que fa que aquesta trobada sigui extraordinària és que la sonda solar Parker estava equipada per capturar aquesta tempesta solar amb un detall sense precedents.

Els instruments de la nau espacial van capturar imatges fascinants del CME entrant en erupció de la superfície del Sol. Aquesta és la primera vegada a la història que una nau espacial s'aventura tan a prop del Sol i ha sobreviscut a una erupció solar tan poderosa. Les dades recollides durant aquesta trobada històrica ofereixen als científics una visió inigualable dels CME i l'oportunitat d'estudiar-los en les seves primeres etapes.

S'espera que els coneixements obtinguts d'aquesta missió avancin significativament en la nostra comprensió dels CME, els seus orígens i el seu comportament. Aquest coneixement és inestimable per predir i mitigar els perills potencials que representen els CME per a la nostra infraestructura tecnològica i els sistemes de comunicacions a la Terra. En entendre millor aquestes erupcions solars, els científics esperen desenvolupar estratègies més efectives per salvaguardar la nostra societat que depèn de la tecnologia.

El doctor James Anderson, expert en meteorologia espacial, va posar èmfasi en la importància de la missió de la Parker Solar Probe per garantir la nostra disposició per protegir la nostra forma de vida moderna de la fúria ocasional del Sol. Aquest triomf no només mostra l'enginy i la determinació humans, sinó que també promet reescriure els llibres de text sobre física solar i previsió meteorològica espacial.

A mesura que la Parker Solar Probe continua la seva missió, podem preveure descobriments més sorprenents sobre el nostre Sol, la nostra estrella més propera i l'univers que l'envolta. Aquesta missió serveix com un salt de gegant per a la ciència espacial, obrint noves fronteres en la nostra comprensió del comportament del Sol i el seu impacte potencial a la Terra.

Fonts:

– Dra. Sarah Mitchell, física solar de la NASA

– Dr. James Anderson, expert en meteorologia espacial

Definicions:

– Ejecció de massa coronal (CME): intensos esclats de camps magnètics i plasma sobreescalfat emesos pel Sol

– Tempesta solar: una potent erupció solar

– El temps espacial: l'estudi de les condicions a l'espai i els seus efectes a la Terra

– Infraestructura tecnològica: els sistemes i xarxes que donen suport als serveis i operacions de base tecnològica

Font: La sonda solar Parker de la NASA triomfa sobre una erupció solar massiva