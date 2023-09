La sonda solar Parker de la NASA estableix un nou rècord, proporciona informació sobre l'atmosfera solar

By

La sonda solar Parker de la NASA continua fent descobriments innovadors a mesura que s'endinsa més en l'atmosfera del Sol, il·luminant el seu comportament enigmàtic i el seu impacte en el clima espacial. La sonda va aconseguir recentment la seva 17a aproximació propera, a una distància de només 4.51 milions de milles (7.26 milions de quilòmetres) del Sol, marcant un nou rècord per a l'objecte fet humà més proper al Sol.

Des del seu llançament l'agost de 2018, la Parker Solar Probe ha estat en un rècord. Va superar el rècord anterior establert per la nau espacial Helios 2 el 1976, convertint-lo en l'objecte artificial més proper al Sol de la història. La sonda també s'ha convertit en la primera nau espacial que viatja amb èxit per l'atmosfera exterior del Sol, coneguda com la corona.

Equipat amb un escut tèrmic d'última generació, la missió de Parker Solar Probe és estudiar la corona del Sol i reunir dades crucials sobre la seva estructura, els orígens del vent solar i els misteris que l'envolten. Entendre el funcionament intern del Sol és essencial per predir i mitigar les possibles amenaces que suposa el clima espacial a les xarxes de comunicació, satèl·lits i xarxes elèctriques de la Terra.

Durant una de les seves òrbites recents, la sonda solar Parker va volar a través d'una intensa ejecció de massa coronal (CME), validant una teoria que els CME interaccionen amb la pols interplanetària. Aquest descobriment té implicacions importants per a la previsió meteorològica espacial.

Malgrat la seva proximitat al Sol, la sonda es manté en bona salut. Està previst que transmeti dades d'estat al Laboratori de Física Aplicada de Johns Hopkins i proporcioni dades científiques valuoses sobre el vent solar. Aquestes dades contribuiran a una millor comprensió de la complexa dinàmica del Sol.

Els èxits de Parker Solar Probe són de gran importància per al camp de l'exploració espacial. En desentranyar els misteris del Sol, els científics poden desbloquejar informació vital que ajudarà a salvaguardar la nostra infraestructura tecnològica i millorar la nostra comprensió de l'univers.

Fonts:

- Nota de premsa de la NASA

– Gizmodo