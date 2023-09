Revelant l'inesperat: els sorprenents descobriments d'OSIRIS-REx a l'asteroide Bennu

By

OSIRIS-REx, la tercera missió de la història per recollir una mostra d'un asteroide, ha proporcionat als científics una visió increïble del misteriós món de les roques espacials. El viatge de dos anys de la nau espacial al voltant de l'asteroide Bennu va revelar la sorprenent diversitat i complexitat d'aquests cossos celestes.

Abans d'OSIRIS-REx, dues missions més, Hayabusa 1 i NEAR-Shoemaker, havien estudiat els asteroides en detall. No obstant això, va ser Hayabusa 1 qui va confirmar per primera vegada l'existència de "piles de runa", conglomerats de blocs, sorra i grava units per forces gravitatòries febles.

Quan els científics van observar inicialment Bennu des dels telescopis, esperaven que fos similar a l'asteroide Itokawa. No obstant això, després d'un examen més atent, OSIRIS-REx va descobrir un paisatge rocós diferent a tot el que havien vist abans. Les roques poroses i de formes estranyes a la superfície de Bennu van desafiar els seus supòsits anteriors sobre la composició i l'estructura d'aquestes roques espacials.

Els investigadors es van adonar que aquestes roques poroses són altament absorbents, comportant-se com una zona arrugada en un cotxe durant els impactes. Protegeixen la superfície de l'asteroide absorbint l'energia dels cossos impactants més petits, donant lloc a menys cràters del que s'esperava.

OSIRIS-REx també va fer un descobriment important sobre la densitat de la capa superficial de Bennu. Durant el seu intent de recollida de mostres, la nau espacial es va enfonsar profundament a la superfície, revelant que la capa superficial té una densitat molt menor que la resta de l'asteroide.

L'enfocament de la missió per a la recollida de mostres, diferent de les missions anteriors, va proporcionar informació inestimable. Les respostes inesperades de la superfície de Bennu a l'aterratge de la nau espacial van desconcertar els científics, i els va deixar amb més preguntes per explorar.

En general, les troballes d'OSIRIS-REx han desafiat les suposicions anteriors i han ampliat la nostra comprensió dels asteroides i la seva diversa naturalesa. Aquests descobriments contribuiran a futures missions d'asteroides i milloraran el nostre coneixement de la història del sistema solar.

