Sorprenent nou mosaic de la superfície lunar revelat per la NASA

La NASA ha compartit recentment un nou mosaic impressionant de la superfície lunar a la seva pàgina d'Instagram. El mosaic, titulat "Moonlight Sonata", es va crear amb imatges capturades per dues càmeres orbitant la Lluna: la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) i la ShadowCam.

Segons l'agència espacial, el mosaic proporciona una visió aèria de la superfície lunar, mostrant matisos de negre, blanc i gris. El cràter Shackleton, situat a la part inferior dreta de la imatge, és especialment notable. Les imatges detallades de ShadowCam permeten als espectadors observar les zones ombrejades permanentment dins del sòl i les parets interiors del cràter. En canvi, les zones il·luminades pel sol, com la vora i els flancs del cràter, són capturades pel LROC.

La NASA va compartir una breu descripció del mosaic a Instagram juntament amb la imatge. La publicació, que ha aconseguit prop de 250,000 m'agrada des de la seva publicació fa 12 hores, ha rebut una gran quantitat de comentaris d'espectadors sorpresos. Molts van expressar la seva admiració per la vista impressionant, mentre que altres van elogiar la NASA pel seu treball.

Un usuari va preguntar sobre un cercle blanc prominent dins del mosaic, que la NASA va identificar com el cràter Shackleton. La publicació atractiva va generar diverses reaccions, que van des de fascinació fins a admiració.

Aquesta última compartició d'Instagram és un altre exemple de la capacitat de la NASA per captivar i educar el seu públic amb visuals impressionants de l'espai i els cossos celestes. El compromís constant de l'agència espacial a les plataformes de xarxes socials com Instagram li permet connectar amb persones de tot el món i fomentar l'interès per l'exploració espacial.

Fonts: NASA Instagram

Definicions:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – un instrument a bord de la nau espacial Lunar Reconnaissance Orbiter dissenyat per capturar imatges d'alta resolució de la superfície de la Lluna.

2. ShadowCam: un instrument de la NASA a bord de la nau espacial de l'Institut de Recerca Aeroespacial de Corea anomenada Danuri, responsable de capturar imatges detallades de les zones d'ombra de la Lluna.

3. Shackleton Crater: un gran cràter d'impacte situat prop del pol sud lunar, conegut per les seves regions permanentment ombrejades.