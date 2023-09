Els astronautes de la NASA practiquen la carrera per llançar la plataforma de la missió a la Lluna

Quatre astronautes que es preparen per a la missió Artemis II, que està programada per anar a la Lluna l'any que ve, han fet recentment una pràctica a la plataforma de llançament en nous vehicles de transport de la tripulació al Kennedy Space Center. Els astronautes, inclosos els astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, així com l'astronauta canadenc Jeremy Hansen, es van vestir amb vestits espacials taronges i van muntar en els vehicles de transport de la tripulació des de l'edifici d'operacions i caixes de Neil A. Armstrong fins a la plataforma de llançament 39. -B.

La prova en sec es va dur a terme per demostrar els procediments normals del dia de llançament en preparació de la missió, que podria llançar-se al novembre de 2024. La missió Artemis II serà el primer vol tripulat del poderós coet Space Launch System de la NASA, amb astronautes muntats a l'Orió. càpsula espacial. Es preveu que la missió sigui un viatge de 10 dies al voltant de la Lluna, però no hi ha plans per a un aterratge lunar.

La missió Artemis III, que està prevista per portar els humans a la superfície lunar per primera vegada des de 1972, es basarà en la nau espacial de SpaceX com a sistema d'aterratge humà. Tanmateix, la nau espacial encara està en desenvolupament i s'espera que estigui llesta el desembre de 2025.

La missió Artemis II seguirà l'èxit del vol de prova sense tripulació d'Artemis I, que va superar els límits de la nau espacial Orion per garantir la seguretat dels passatgers humans. La càpsula Orion i el mòdul de servei europeu d'Artemis II ja es troben al Kennedy Space Center, però no estaran llestos fins a l'abril. El propulsor de l'etapa principal està esperant el transport des de la instal·lació de muntatge Michoud de la NASA, mentre que els dos propulsors de coets sòlids s'estan transportant en tren des d'Utah.

Els tècnics de la NASA han començat a connectar els quatre motors RS-25, que es van convertir del programa de transbordador espacial, a la base de l'etapa central. S'espera que l'etapa principal arribi al novembre i l'apilament del sistema de llançament espacial començarà el febrer de 2024 a l'edifici de muntatge de vehicles del Kennedy Space Center.

Fonts:

Orlando Sentinel

Citació: els astronautes Artemis a la lluna de la NASA fan un nou viatge a la plataforma de llançament a la pràctica (2023, 20 de setembre) recuperat el 20 de setembre de 2023 de [font]