Missió Psique de la NASA: explorant un asteroide ric en metalls

La NASA ha llançat recentment la missió Psyche, una nau espacial que viatja al cinturó d'asteroides per estudiar un asteroide conegut com a Psique. Es creu que aquest asteroide en particular és ric en metalls, la qual cosa el converteix en un objecte d'estudi únic per als científics. La missió té com a objectiu obtenir informació sobre la composició i el nucli de planetes similars al nostre.

David Lawrence, un membre del personal professional principal del Laboratori de Física Aplicada de la Universitat Johns Hopkins, és l'investigador principal d'un dels instruments a bord de la nau espacial Psyche. L'instrument, un espectròmetre de raigs gamma i neutrons, ajudarà a analitzar la composició de l'asteroide.

Hipopòtams: mandíbules poderoses, mastegadors ineficients

Malgrat les seves poderoses mandíbules i les seves dents aterridores, els hipopòtams són masticadors sorprenentment ineficients. Un estudi publicat a PLOS One revela que els hipopòtams lluiten amb el moviment de mòlta necessari per mastegar el menjar de manera eficient. La seva capacitat de mastegar sembla haver estat sacrificada a favor d'utilitzar les seves mandíbules per lluitar.

Marcus Clauss, professor de la Universitat de Zuric, i els seus col·legues van realitzar l'estudi. Van descobrir que els hipopòtams tenen qualitats úniques que els permeten fer força amb les mandíbules però no mastegar en el sentit tradicional.

El poder de sincronització de la música

Escoltar música no només aporta plaer, sinó que també crea experiències compartides entre els oients. Un estudi realitzat per Wolfgang Tschacher, psicòleg de la Universitat de Berna, revela que les persones que assisteixen a concerts de música clàssica sincronitzen els seus moviments, la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Aquesta sincronització està profundament arrelada al nostre passat evolutiu.

Tschacher va utilitzar sensors portàtils i tecnologia de captura de moviment per mesurar les respostes del públic del concert. La seva investigació, publicada a Scientific Reports, proporciona informació sobre el profund impacte de la música en els processos fisiològics humans i les experiències col·lectives.

Cigales: un impacte en l'ecosistema en auge

L'aparició periòdica de cigales cada 17 anys té conseqüències importants per als ecosistemes forestals. La investigació realitzada per la biòloga Zoe Getman-Pickering a la Universitat de George Washington mostra que quan sorgeixen les cigales, proporcionen una font d'aliment abundant per a diversos animals, incloses les aus. Això condueix a una disminució de la depredació dels ocells a les erugues, donant lloc a més danys a les fulles dels roures.

L'estudi, publicat a Science, destaca els complexos efectes en cascada que els auges cíclics de població de cigales tenen sobre l'ecosistema.

Mineria de mar profund: pesant riscos i recompenses

Hi ha un interès comercial creixent per extreure metalls valuosos del fons oceànic profund. Tanmateix, expedicions recents també han revelat que els ecosistemes de les profunditats marines són la llar de formes de vida rares i delicades. Els investigadors que van explorar els respiradors hidrotermals rics en minerals a l'oceà Pacífic van descobrir hàbitats subterranis de coves plens de vida. Aquests hàbitats podrien estar connectats potencialment, cosa que indica la necessitat d'una investigació addicional abans que es dugui a terme qualsevol activitat minera.

En un altre tipus d'entorn, anomenats nòduls polimetàl·lics, els minerals valuosos es troben dispersos pel fons marí. Muriel Rabone, del Museu d'Història Natural de Londres, i els seus col·legues estimen que hi podria haver milers d'espècies desconegudes que viuen sobre i prop d'aquests nòduls. L'estudi, publicat a Current Biology, destaca la importància d'entendre aquests ecosistemes abans d'explotar els seus recursos potencials.

