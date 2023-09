By

Un informe recent de l'Oficina de Responsabilitat del Govern dels Estats Units (GAO) ha revelat que alts funcionaris de la NASA consideren que el coet Space Launch System (SLS) de l'agència és "insassequible" als nivells de costos actuals. L'informe planteja preocupacions sobre la transparència dels costos en curs del programa i destaca la manca de claredat sobre quins funcionaris van fer aquestes afirmacions.

Els portaveus de la NASA encara no han comentat l'informe.

Tanmateix, l'informe del GAO reconeix que la NASA reconeix la necessitat de millorar l'assequibilitat del programa SLS. El pla de la NASA per abordar aquest problema inclou esforços per estabilitzar el calendari de vol, augmentar l'eficiència, fomentar la innovació i ajustar les estratègies d'adquisició per reduir el risc de costos.

El coet SLS és un component crucial del programa Artemis de la NASA, que té com a objectiu establir una base a la Lluna i realitzar més missions exploratòries i científiques. Tot i que el primer llançament de prova de l'SLS, conegut com Artemis I, va tenir èxit, el programa s'ha enfrontat a les crítiques dels organismes de control del govern per problemes de contractació, sobrecosts i falta de transparència.

L'informe del GAO suggereix que la NASA hauria de desenvolupar una línia de base de costos per capturar els costos de producció de les missions amb el coet SLS Block I. Tanmateix, la NASA no ha implementat completament aquesta recomanació, segons l'informe.

Fins ara, s'han gastat al voltant de 12 milions de dòlars en el desenvolupament del coet SLS, i la NASA ha sol·licitat més d'11 milions de dòlars en la seva recent proposta de pressupost per donar suport al programa durant els propers quatre anys.

L'informe crida l'atenció sobre la necessitat que la NASA abordi l'assequibilitat del programa SLS i millori la transparència per garantir la seva sostenibilitat a llarg termini.

Fonts:

– Informe de l'Oficina de Responsabilitat del Govern dels EUA (GAO).

– Portaveus de la NASA