El futur de la missió de retorn de mostres a Mart de la NASA en dubte, segons Scathing Review

By

Els plans de la NASA per a la missió Mars Sample Return (MSR), que es llançarà el 2028, han estat qüestionats pel Comitè de Revisió Independent de l'agència. L'informe destaca els problemes tècnics, un pressupost creixent i un calendari de llançament poc realista com a problemes principals a què s'enfronta la missió.

La missió MSR és una col·laboració entre la NASA i l'Agència Espacial Europea i es considera un pas crucial en l'exploració de Mart. Es tracta del Perseverance Rover de la NASA, que ja ha recollit mostres marcianes i les ha dipositat a la superfície del planeta. Aquestes mostres serien recuperades i tornades a la Terra per la missió MSR.

Estimat inicialment en 4 milions de dòlars, el cost de la missió MSR ara ha augmentat a uns 5.3 milions de dòlars. L'informe de la junta de revisió identifica problemes en la promoció, organització, programació i finançament de la missió. Segons l'informe, la missió es va establir amb un pressupost i un calendari poc realistes, la qual cosa va fer impossible la data de llançament del 2028.

Moure el llançament a la següent finestra factible el 2030 augmentaria el cost de la missió entre 8 i 11 milions de dòlars, posant una pressió significativa sobre el pressupost de la NASA per a la ciència planetària. Una altra opció suggerida pel consell és utilitzar dos aterradors en comptes d'un per retornar les mostres, però això allargaria encara més el termini i augmentaria els costos.

L'informe recomana que la NASA examini la gestió i l'estructura organitzativa de la missió per millorar la responsabilitat. També fa èmfasi en la necessitat que la NASA s'impliqui millor i comuniqui la importància de la missió MSR al públic.

En resposta a les conclusions de la junta de revisió, la NASA ha nomenat un equip de revisió dirigit per Sandra Connelly, l'administradora adjunta de ciència de l'agència, per abordar els problemes plantejats. L'equip pretén publicar un informe el març de l'any vinent. Mentrestant, la NASA ha retardat la confirmació del cost i el calendari oficials de la missió.

No és la primera vegada que la missió MSR s'enfronta a crítiques. Al juliol, el Comitè d'Apropiacions del Senat dels Estats Units va expressar la seva preocupació pels reptes tècnics i l'augment dels costos, i va ordenar a la NASA que proporcionés opcions per revisar o reduir la missió si no es pot mantenir dins del pressupost.

La missió MSR també s'enfronta a la competència de la Xina, que planeja la seva pròpia missió de retorn de mostres a Mart que es llançarà cap al 2030.

Fonts:

– Informe de la Junta de Revisió Independent de la NASA

– Comitè d'Apropiació del Senat dels Estats Units