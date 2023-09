Hi ha alguna cosa estranya a Mart?

By

El rover Perseverance de la NASA ha capturat una imatge intrigant a Mart, amb dues roques que tenen una semblança estranya amb una aleta de tauró i una urpa de cranc. El rover, que va arribar al planeta vermell el febrer de 2021, ha estat explorant el cràter Jezero a la recerca de signes de vida passada a Mart. Tanmateix, aquests blocs de forma estranya van ser una sorpresa inesperada durant la seva missió.

Actualment, la perseverança està travessant un antic delta fluvial que abans va ser un llac enorme, que es calcula que té uns 16,000 peus de profunditat. La fotografia, presa el 18 d'agost de 2023, mostra un fenomen conegut com pareidolia. La pareidòlia es produeix quan el cervell interpreta patrons aleatoris com a imatges significatives. Un exemple clàssic és percebre el rostre de Jesucrist en un tros de pa torrat cremat.

Aquesta no és la primera vegada que Mart és objecte de pareidolia. Un dels casos més famosos és la "Cara a Mart", una imatge capturada per la nau espacial Viking 1 de la NASA el juliol de 1976, que semblava representar una cara amb trets diferents. Tot i que la NASA va explicar que la il·lusió era el resultat de les ombres, la imatge va provocar una àmplia discussió.

La NASA va compartir la fotografia de l'aleta de tauró i les roques semblants a les urpes del cranc a les xarxes socials, convidant els espectadors a compartir les seves interpretacions. Les respostes van revelar una varietat d'albiraments imaginatius, incloent un gra de cafè, un estegosaure, un parell de llavis i un cap de tortuga.

Tot i que Mart havia estat cobert d'aigua fa milers de milions d'anys, actualment no hi ha proves que suggereixin que el planeta hagi albergat alguna forma de vida. Aquestes fotografies, encara que intrigants, no alteren la nostra comprensió de la naturalesa desolada de Mart.

Fonts:

– NASA Perseverance Rover (@NASAPersevere) – Twitter

– NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS