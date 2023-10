La nau espacial Lucy de la NASA es prepara per a una trobada propera amb l'asteroide Dinkinesh

La nau espacial Lucy de la NASA s'està preparant per a la seva primera trobada en primer pla amb un asteroide. L'1 de novembre volarà amb l'asteroide Dinkinesh i provarà els seus instruments per preparar futures visites als asteroides troians que orbiten el sol al costat de Júpiter. Dinkinesh, que mesura menys de mitja milla d'amplada, es troba al cinturó principal d'asteroides entre les òrbites de Mart i Júpiter.

Durant el sobrevol, l'objectiu principal serà provar el sistema de seguiment terminal de la nau espacial, que li permetrà fer un seguiment autònom de l'asteroide i mantenir-lo a la vista dels instruments. La nau espacial recopilarà dades amb la seva càmera d'alta resolució i càmera d'infrarojos tèrmics. També utilitzarà el sistema de seguiment terminal per rastrejar l'asteroide en els últims vuit minuts de la trobada i recopilar dades amb la seva imatge en color i espectròmetre infrarojos.

Aquesta trobada amb Dinkinesh serveix com a prova per als sistemes de Lucy abans de passar als seus principals objectius, els asteroides troians de Júpiter. L'objectiu de la missió Lucy és estudiar aquests asteroides mai explorats que orbiten al voltant del sol en dos "eixams" per davant i darrere de Júpiter. Abans d'arribar als asteroides troians, Lucy tindrà un altre sobrevol d'un asteroide del cinturó principal anomenat Donaldjohanson el 2025 per a proves addicionals en vol.

Les dades capturades de la trobada de Dinkinesh no només proporcionaran resultats valuosos de les proves d'enginyeria, sinó que també oferiran informació sobre la connexió entre els asteroides del cinturó principal més grans i els asteroides més petits propers a la Terra. Després de la trobada, Lucy continuarà el seu camí al voltant del sol, tornant a les proximitats de la Terra per a una assistència per gravetat el 2024 abans d'arribar als asteroides troians de Júpiter el 2027.

Aquesta primera trobada propera amb Dinkinesh marca una fita emocionant per a la missió Lucy, ja que la nau espacial comença el seu viatge d'exploració i descobriment al cinturó d'asteroides.

