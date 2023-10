La nau espacial Lucy de la NASA continua apropant-se a l'asteroide Dinkinesh

By

La nau espacial Lucy de la NASA s'està dirigint constantment cap a l'asteroide Dinkinesh, que va fotografiar per primera vegada el 3 de setembre de 2023. Actualment, la nau espacial es troba a uns 4.7 milions de milles de distància de l'asteroide, amb aproximadament 16 milions de milles per recórrer abans de la seva reunió prevista. l'1 de novembre.

A mesura que la Lucy s'acosta a l'asteroide, l'equip de la nau espacial ha observat que Dinkinesh s'ha anat il·luminant gradualment. També han notat una lleugera variació en la brillantor que s'alinea amb el període de rotació conegut de l'asteroide de 52.7 hores. L'equip ha estat utilitzant imatges d'alta resolució captades per la càmera de Lucy, L'LORRI, per perfeccionar la seva comprensió de la posició de la nau espacial en relació amb l'asteroide. Aquesta informació els ha permès navegar òpticament per Lucy cap a la trobada.

Per afinar encara més la trajectòria, es va realitzar una petita maniobra de correcció el 29 de setembre, alterant la velocitat de la nau espacial en només 6 cm/s. Es preveu que aquest ajust porti la nau espacial a 265 milles de l'asteroide. A finals d'octubre, hi haurà una altra oportunitat per fer més ajustos de trajectòria si cal.

A partir del 6 d'octubre, la nau espacial va entrar en una apagada de comunicacions planificada quan passava darrere del sol des de la perspectiva de la Terra. Tanmateix, Lucy ha continuat capturant imatges de l'asteroide durant aquest apagament i les transmetrà a la Terra un cop es restableixin les comunicacions a mitjans d'octubre.

Lucy forma part del programa Discovery de la NASA i està gestionada pel Goddard Space Flight Center de la NASA. La nau espacial va ser construïda per Lockheed Martin Space. L'investigador principal de la missió Lucy és Hal Levison, amb seu a Boulder, Colorado.

Aquesta missió en curs demostra el progrés i la dedicació dels esforços d'exploració espacial de la NASA. La trobada de Lucy amb Dinkinesh ens proporcionarà una valuosa informació sobre l'asteroide i contribuirà a la nostra comprensió de la història del nostre sistema solar.

Font: Goddard Space Flight Center de la NASA