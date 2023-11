Cita imminent: la nau espacial Lucy s'apropa a Dinkinesh al cinturó d'asteroides

La nau espacial Lucy de la NASA està a la vora d'una fita emocionant en la seva missió. Després de recórrer milions de quilòmetres en els últims dos anys, la sonda espacial s'està apropant ara al seu primer destí: Dinkinesh al cinturó d'asteroides principal. Aquesta trobada és una preparació vital per a la futura exploració de la Lucy dels asteroides troians de Júpiter.

A les 12:54 pm ET de l'1 de novembre, Lucy arribarà a la seva aproximació més propera a Dinkinesh, a una distància d'aproximadament 265 milles (425 quilòmetres). Aquesta fita significativa marca la primera vegada que Lucy proporcionarà una visió detallada d'un objecte que abans només havia aparegut com un desenfocament llunyà a través de la lent dels telescopis.

Lucy ha estat observant Dinkinesh visualment des del 3 de setembre. L'equip de la missió ha enviat recentment a la nau espacial una actualització de coneixement final, un paquet de dades que conté la informació més recent sobre les posicions relatives de la sonda espacial i l'asteroide. Equipada amb aquestes dades, Lucy navegarà per la distància restant d'aproximadament mig milió de milles (800,000 quilòmetres) per arribar a l'asteroide.

Al voltant d'una hora abans de la seva aproximació més propera, la Lucy activarà el seu sistema de seguiment del terminal per controlar la posició de Dinkinesh. En aquest punt, la nau espacial estarà aproximadament a 10,000 milles (16,000 quilòmetres) de distància de l'asteroide. A causa de la petita mida de Dinkinesh, el sistema només es bloquejarà completament a l'asteroide uns instants abans de l'aproximació més propera de Lucy.

El proper sobrevol també servirà com a prova inaugural del sistema de seguiment del terminal de Lucy. Aquest sistema autònom està dissenyat per localitzar i mantenir amb precisió l'asteroide dins del camp de visió dels instruments. Durant els darrers vuit minuts del sobrevol, la Lucy recopilarà dades vitals mitjançant la seva imatge en color i l'espectròmetre d'infrarojos, conegut col·lectivament com l'instrument L'Ralph.

Mark Effertz, l'enginyer en cap de Lucy a Lockheed Martin Space, va explicar que mentre Lucy s'aventura a la immensitat de l'espai, les ordres interactives no són factibles a causa del retard important d'uns 30 minuts per als senyals de ràdio per viatjar entre la nau espacial i la Terra. Per tant, totes les observacions científiques estan preprogramades, garantint que la nau espacial funcioni de manera autònoma.

Després del sobrevol, la Lucy passarà una hora addicional fent imatges i rastrejant Dinkinesh abans de reorientar-se per restablir la comunicació amb la Terra. Durant els propers quatre dies, la càmera d'alta resolució de Lucy, L'LORRI, continuarà capturant imatges detallades de l'asteroide.

La missió Lucy, llançada l'octubre de 2021, té com a objectiu principal estudiar els asteroides troians, una col·lecció de cossos rocosos que condueixen i segueixen Júpiter en la seva òrbita al voltant del Sol. A partir del 2027, Lucy s'embarcarà en la seva gira pels asteroides troians, començant per Eurybates i la seva parella binari Queta, després Polymele i la seva parella binari Leucus, seguits d'Orus i, finalment, la parella binari Patrocle i Menoetius.

Com a nota al marge interessant, Dinkinesh es va afegir a la llista d'objectius d'asteroides de Lucy a principis d'any per servir com a camp de proves per als instruments de la nau espacial abans de la seva arribada al sistema Jovian. L'asteroide es va anomenar oficialment Dinkinesh després d'un llarg període de romandre sense nom des del seu descobriment el 1999. El seu nom, que significa "ets meravellós" en amàric, la llengua etíop, ret homenatge al fòssil de l'avantpassat humà conegut com a "Lucy". ”

Preguntes freqüents

Quin és el propòsit de la missió de la nau espacial Lucy?

La missió de la nau espacial Lucy és estudiar els asteroides troians, un grup de cossos celestes que orbiten al voltant del Sol al costat de Júpiter. En explorar aquests asteroides, els científics pretenen obtenir informació sobre la història primerenca del sistema solar.

Quin és el sistema de seguiment terminal de la nau espacial Lucy?

El sistema de seguiment terminal de la nau espacial Lucy és un sistema autònom dissenyat per localitzar amb precisió l'asteroide que està observant i garantir que es mantingui dins del camp de visió dels instruments a bord.

Quins instruments utilitza la Lucy per recollir dades durant els sobrevols?

Durant els sobrevols, la Lucy utilitza l'instrument L'Ralph, que consisteix en una imatge en color i un espectròmetre d'infrarojos. Aquests instruments permeten a la nau espacial recopilar dades valuoses sobre la composició i les característiques dels asteroides que troba.

Per què es va triar l'asteroide Dinkinesh com a objectiu per a Lucy?

Dinkinesh va ser escollit com a objectiu per a Lucy per provar els instruments de la nau espacial abans de la seva arribada al sistema jovià. A més, Dinkinesh va rebre el nom oficial del fòssil de l'avantpassat humà "Lucy" per retre homenatge a la seva importància en la nostra comprensió de la història evolutiva.