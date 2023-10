La sonda Lucy de la NASA es prepara per a la trobada amb l'asteroide Dinkinesh

By

La sonda Lucy de la NASA s'està preparant per al seu proper sobrevol de l'asteroide Dinkinesh l'1 de novembre. Dinkinesh es troba al cinturó d'asteroides principal entre Mart i Júpiter i serà la primera parada de la missió de Lucy per visitar nou roques espacials més, conegudes com a asteroides troians. L'innovador sistema de seguiment de terminals de la nau espacial es provarà durant aquesta trobada, ja que necessita apuntar amb precisió els seus instruments als asteroides durant els sobrevols.

Durant la seva aproximació a Dinkinesh, Lucy viatjarà a una velocitat increïble de 10,000 mph, cosa que fa que sigui una tasca difícil mantenir una alineació adequada amb l'asteroide. Tanmateix, aquesta trobada serveix com a "assaig general" per a les futures trobades de la Lucy amb els asteroides troians, ja que la geometria del sobrevol és similar a la que s'espera durant aquestes trobades.

Dinkinesh en si és un petit asteroide, que mesura només 0.5 milles d'ample. Serà l'asteroide del cinturó principal més petit mai fotografiat de prop per una nau espacial. Malgrat la seva mida, l'equip de Lucy creu que Dinkinesh proporcionarà dades valuoses per a la missió.

Un cop s'hagi completat el sobrevol, Lucy sortirà del cinturó d'asteroides principal i tornarà a la Terra per obtenir una assistència per gravetat el desembre de 2024, que el propulsarà cap als asteroides troians. Lucy tindrà un altre sobrevol d'un asteroide del cinturó principal el 2025 abans d'arribar finalment als asteroides troians de Júpiter el 2027.

La trobada amb Dinkinesh marca una fita important per a la missió Lucy, ja que posa a prova els instruments i els sistemes de navegació de la nau espacial. Aquesta missió té com a objectiu descobrir els secrets del primer sistema solar i donar llum sobre la formació i l'evolució del nostre propi planeta. Amb cada sobrevol, la Lucy recopilarà dades valuoses que ajudaran els científics a reconstruir la història del nostre barri còsmic.

