La nau espacial Lucy s'acosta al primer objectiu d'asteroides en la seva missió de 12 anys

La nau espacial Lucy, llançada per la NASA l'octubre del 2021, s'acosta poc a poc al seu primer objectiu, un petit asteroide anomenat Dinikinesh. Després de viatjar més de 33 milions de milles a l'espai, Lucy es troba ara a 4.7 milions de milles de l'asteroide. Tanmateix, encara necessita recórrer 16 milions de milles més per arribar a Dinikinesh l'1 de novembre.

L'equip darrere de la missió ha observat que la brillantor de l'asteroide ha anat augmentant a mesura que la Lucy s'hi acosta. La nau espacial ha estat utilitzant la seva càmera d'alta resolució, L'LORRI, per capturar una sèrie d'imatges per a la navegació òptica. En comparar la posició de l'asteroide amb el fons de l'estrella, l'equip pot assegurar un sobrevol precís.

Per ajustar la seva trajectòria, Lucy va realitzar una petita maniobra de correcció el 29 de setembre, canviant la seva velocitat en uns 0.1 milles per hora. Això permetrà que la nau espacial passi a 265 milles de l'asteroide durant el sobrevol. Hi haurà una altra oportunitat per ajustar la trajectòria a l'octubre si cal.

Durant un breu apagament de les comunicacions del 6 d'octubre a mitjans d'octubre, Lucy va continuar capturant imatges de l'asteroide, que seran enviades a la Terra un cop es restableixi la comunicació.

Dinikinesh és una petita roca espacial al cinturó principal d'asteroides, que només mesura aproximadament mitja milla d'ample. Es va afegir a l'itinerari de la missió per provar el sistema de seguiment terminal de la nau espacial per obtenir imatges precises durant les trobades d'alta velocitat amb asteroides.

La Lucy continuarà el seu viatge per visitar set asteroides més del grup troià, a partir del 2027. Els troians són un grup d'asteroides que lideren i segueixen Júpiter mentre orbita al voltant del Sol.

La missió porta el nom del fòssil d'Australopithecine, Lucy, descobert l'any 1974. Dinikinesh, també coneguda com a Lucy, és el nom etíop del fòssil de l'avantpassat humà. L'asteroide va ser descobert el 1999 i va ser seleccionat com a objectiu de la missió al gener.

