La impressionant bellesa i el potencial científic del cràter Shackleton a la Lluna

El Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA ha capturat una imatge de mosaic impressionant del cràter Shackleton, que mostra la seva immensa mida i la seva importància científica. Amb 12.4 km de diàmetre, aquest cràter lunar supera molts dels seus homòlegs a la Terra en termes d'escala. Situat al pol sud lunar, el cràter Shackleton és un lloc prometedor per a l'exploració a causa de la seva abundància de recursos i de possibles descobriments científics.

La imatge composta del cràter Shackleton es va crear mitjançant fotografies preses per la càmera de reconeixement lunar (LROC) del LRO i dades recollides per l'instrument ShadowCam a la nau espacial Koran Danuri, desenvolupada per la NASA. Aquest mirador des de l'òrbita lunar ofereix una perspectiva única de l'impacte que va formar aquest cràter colossal fa edats. L'impacte, probablement causat per un tros massiu de deixalles espacials, va provocar una profunda interrupció de la superfície de la lluna.

L'anàlisi realitzada per l'LRO revela el notable patró de salpicadura on l'expulsió intensament escalfada de l'impacte va aterrar a través del pol sud lunar. Avui, les profunditats del cràter Shackleton són extremadament fredes, preservant els recursos valuosos lliurats a través dels impactes d'asteroides i cometes. Aquests recursos inclouen l'heli-3, un combustible potencial per a la fusió nuclear, així com l'urani, el tori i el gel d'aigua. El gel d'aigua té el potencial de mantenir els futurs habitants lunars, proporcionant aigua potable i la capacitat de crear combustible i oxidant per a coets.

Tot i que la foto pot no revelar el potencial científic detallat del cràter Shackleton, la NASA reconeix la seva importància com a objectiu per a l'exploració humana. De fet, actualment hi ha una missió robòtica que explora la seva superfície. La impressionant bellesa i les possibilitats científiques d'aquesta meravella lunar ens recorden la nostra pròpia vulnerabilitat com a éssers a la Terra.

Fonts: NASA