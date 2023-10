Explorant les enigmàtiques profunditats de l'atmosfera de Júpiter

By

Us heu preguntat mai què hi ha sota els núvols remolins de Júpiter, el planeta més gran del nostre sistema solar? La missió Juno de la NASA pretén descobrir els secrets que s'amaguen dins d'aquest gegant gasós. Durant el seu recent sobrevol, Juno va capturar una imatge impressionant que revela un retrat enigmàtic de Júpiter, que recorda una obra mestra cubista.

La fotografia, presa el 7 de setembre durant la 54a trobada propera de Juno amb Júpiter, mostra una regió a l'extrem nord del planeta anomenada Jet N7. Aquesta imatge captivadora mostra una exhibició tumultuosa de núvols i tempestes al llarg del terminador de Júpiter, el límit entre els seus costats diürns i nocturns. El que fa que aquesta instantània sigui realment notable és l'angle de la llum solar, que projecta ombres atmosfèriques, destacant el terreny i les característiques intricades.

El científic ciutadà Vladimir Tarasov va utilitzar dades en brut de l'instrument JunoCam de Juno per crear aquesta imatge fascinant. Situat a aproximadament 4,800 milles per sobre dels cims dels núvols de Júpiter, a una latitud d'aproximadament 69 graus nord, Juno ens va regalar una visió sublim de l'intrigant estètica de Júpiter.

A mesura que els científics aprofundeixen en el seu estudi d'aquestes formacions impressionants, esperen desbloquejar coneixements profunds sobre els processos atmosfèrics que governen aquest majestuós planeta. Cada trobada propera amb Júpiter ofereix una oportunitat única perquè els investigadors aprofundeixin en la comprensió de la dinàmica en joc dins de la seva atmosfera expansiva.

FAQ:

P: Què és la pareidolia?

R: La pareidòlia és un fenomen psicològic on els individus perceben patrons familiars, com ara cares o objectes, en estímuls no relacionats o aleatoris.

P: Com captura Juno imatges de Júpiter?

R: Juno utilitza el seu instrument JunoCam, que està dissenyat específicament per capturar imatges d'alta resolució de l'atmosfera de Júpiter durant els seus sobrevols propers.

P: Què és el terminador de Júpiter?

R: El terminador de Júpiter és el límit entre el costat diürn il·luminat i el costat fosc de la nit del planeta.

P: Qui és Vladimir Tarasov?

R: Vladimir Tarasov és un científic ciutadà que va utilitzar les dades en brut de Juno per transformar-les en la imatge fascinant capturada durant el sobrevol.

Fonts:

NASA – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html