El telescopi espacial James Webb de la NASA descobreix signes de diòxid de carboni a la lluna Europa de Júpiter

El telescopi espacial James Webb de la NASA ha fet un descobriment emocionant sobre la lluna de Júpiter, Europa. Amb la seva càmera infraroja, el telescopi ha capturat imatges que revelen un paisatge ric en diòxid de carboni. La presència de diòxid de carboni és una troballa important, ja que podria indicar la possibilitat de vida a Europa.

Aquestes observacions innovadores es van centrar en les zones de congelació d'Europa, conegudes per les seves temperatures extremadament baixes. Les imatges proporcionades pel telescopi espacial James Webb suggereixen l'existència de carboni, un component essencial per mantenir la vida, sota la superfície gelada de la lluna.

L'estudi, publicat a la revista "Science" el 21 de setembre de 2023, va ser realitzat per dos astrònoms que buscaven proves d'un observatori espacial a Europa. L'autor principal, Geronimo Villanueva, va destacar la importància de la diversitat química per mantenir la vida. Va subratllar que entendre com el gas de carboni pot promoure o dificultar la vida és clau per descobrir els misteris del vast oceà d'Europa.

Tot i que la NASA reconeix que la presència de carboni per si sola no és suficient perquè la vida prosperi, Europa destaca com un món celeste on les condicions per a la vida poden ser possibles. A més del carboni, la vida requereix una font d'energia, nutrients orgànics i un subministrament continu de molècules orgàniques.

Els investigadors van centrar la seva atenció en la regió de Taro Regio d'Europa, una zona rocosa rica en gel. Va ser en aquesta regió on es va descobrir una alta concentració de diòxid de carboni. Es creu que els compostos de les profunditats oceàniques d'Europa podrien haver aparegut en aquesta regió, la qual cosa podria proporcionar pistes valuoses sobre la biologia oculta de la lluna.

L'estudi també va examinar les dades del telescopi espacial James Webb per trobar proves d'erupcions de vapor d'aigua de la superfície d'Europa, tal com suggereixen estudis anteriors amb el telescopi espacial Hubble. No obstant això, no es va trobar cap prova definitiva de l'activitat del plomall, cosa que posa de manifest la necessitat de més investigacions.

Les troballes del telescopi espacial James Webb beneficiaran enormement les futures missions espacials que tenen com a objectiu explorar els secrets d'Europa. La nau espacial Europa Clipper de la NASA i el Jupiter Icy Moons Explorer de l'ESA també contribuiran a la nostra comprensió d'aquesta lluna i el seu potencial per albergar vida extraterrestre.

Amb el seu pla de llançar la nau espacial Europa Clipper, la NASA està subratllant la importància d'Europa en la recerca de vida més enllà de la Terra. Aquest apassionant descobriment ens acosta un pas més a desvelar els misteris d'aquesta intrigant lluna.

Definicions:

– Telescopi espacial James Webb: un telescopi espacial llançat per la NASA que observa l'univers en el rang de longitud d'ona infraroja.

– Europa: una de les llunes de Júpiter, que es creu que té un oceà subsuperficial d'aigua líquida.

– Diòxid de carboni: gas format per carboni i oxigen; un component crucial per mantenir la vida.

Fonts:

- "EUA: el telescopi espacial James Webb de la NASA fa un descobriment trascendental sobre la Lluna Europa de Júpiter" - NASA (sense URL)

– “Ciència” – Diari (sense URL)