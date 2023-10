El telescopi James Webb de la NASA descobreix un corrent de raig d'alta velocitat a Júpiter

Una revelació innovadora ha sorgit del telescopi espacial James Webb de la NASA, descobrint una característica fascinant de l'atmosfera de Júpiter. Els científics han identificat un corrent de raig massiu d'alta velocitat a l'estratosfera inferior de Júpiter, oferint informació valuosa sobre la complexa dinàmica de les condicions atmosfèriques del planeta.

Aquesta extraordinària troballa va ser anunciada per la NASA el 19 d'octubre, amb un corrent en raig ràpid amb una velocitat de 515 km per hora. Situat a uns 40 km per sobre de l'equador de Júpiter, aquest fenomen recentment descobert abasta una amplada impressionant de 4,800 quilòmetres, situat molt per sobre de les capes de núvols primaris.

L'investigador principal Ricardo Hueso de la Universitat del País Basc, Espanya, va expressar la sorpresa del seu equip davant aquest descobriment inesperat. Les característiques anteriorment indistintes observades a l'atmosfera de Júpiter s'han tornat clares i rastrejables, gràcies a les notables capacitats del telescopi James Webb de la NASA. En conseqüència, els científics ara poden observar el moviment d'aquestes característiques juntament amb la ràpida rotació de Júpiter.

El corrent en raig d'alta velocitat, que es troba a l'estratosfera inferior de Júpiter, presenta velocitats comparables al doble dels vents sostinguts d'un huracà de categoria 5 a la Terra. Aquesta revelació proporciona una perspectiva fascinant de la dinàmica atmosfèrica del planeta.

L'equip d'investigació va comparar les observacions del vent de les capes superiors de Webb amb les de les capes inferiors del telescopi espacial Hubble, cosa que els va permetre analitzar les cisalles del vent i les variacions de velocitat a diferents altituds. S'espera que les observacions futures aclareixin si la velocitat i l'altitud del corrent en raig pateixen canvis amb el temps.

El descobriment es va fer mitjançant l'anàlisi de les dades recollides el juliol de 2022 mitjançant el NIRCam de Webb. Imke de Pater, de la Universitat de Califòrnia, Berkeley, i Thierry Fouchet de l'Observatori de París, van orquestrar un programa de ciència de llançament anticipat, capturant imatges de Júpiter cada 10 hores. Aquest fenomen únic va sorgir d'una combinació de quatre filtres diferents, cadascun sensible a les alteracions a diferents altituds de l'atmosfera de Júpiter.

Missions anteriors com Juno i Cassini de la NASA, així com el telescopi espacial Hubble, també han documentat els patrons meteorològics de Júpiter en constant canvi.

Fonts:

- NASA

– Universitat del País Basc, Espanya

- University of California, Berkeley

– Observatori de París