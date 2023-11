El telescopi espacial James Webb captura una imatge impressionant del centre galàctic

El telescopi espacial James Webb, operat per la National Aeronautics and Space Administration (NASA), ha presentat recentment una imatge impressionant de Sagitari C (Sgr C), una regió de formació estel·lar situada a uns 300 anys llum de distància de Sagitari A*. , el forat negre supermassiu al centre de la nostra galàxia Via Làctia. Aquesta darrera instantània ofereix nivells de detall i claredat sense precedents, mostrant funcions mai vistes abans.

L'investigador principal de l'equip d'observació, Samuel Crowe, estudiant de grau a la Universitat de Virgínia, va expressar la seva emoció, afirmant: "Amb el nivell de resolució i sensibilitat que obtenim del telescopi Webb, estem veient nombroses característiques en aquesta regió per la primera vegada." L'assessor de Crowe, el professor Jonathan Tan, va destacar encara més la importància d'estudiar el centre galàctic, descrivint-lo com l'entorn més extrem de la nostra galàxia, on les teories de formació estel·lar poden ser sotmeses a proves rigoroses.

Dins de la imatge, la NASA informa de la presència d'un cúmul de protoestrelles, que són estrelles que encara estan en procés de formació i acumulació de massa. Aquestes protoestrelles emeten fluxos de sortida que generen una resplendor lluminós dins d'un núvol infrarojo-fosc. Entre les 500,000 estrelles capturades a la imatge, una protoestrella massiva, més de 30 vegades la massa del nostre Sol, brilla al nucli d'aquest jove cúmul. Curiosament, la densitat del núvol emergent de protoestrella és tan alta que obstrueix la llum de les estrelles situades darrere seu, donant lloc a una aparença aparentment menys massificada.

Sens dubte, el telescopi espacial James Webb ha revelat una gran quantitat d'informació sobre la formació d'estrelles en el desafiant entorn del centre de la nostra galàxia. Amb les seves capacitats superiors, ha superat les dades infrarojes anteriors, proporcionant als científics una nova perspectiva per entendre les complexitats del nostre barri còsmic.

