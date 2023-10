La NASA prova amb èxit el broquet del motor de coets d'alumini imprès en 3D per a vols a l'espai profund

Els enginyers de la NASA del Marshall Space Flight Center han col·laborat amb Elementum 3D per desenvolupar i provar un broquet de motor de coet imprès en 3D fet d'alumini. El broquet, fet d'una nova variant d'alumini coneguda com A6061-RAM2, és més lleuger que els broquets tradicionals i pot transportar més càrregues útils, el que el fa ideal per a vols espacials profunds. L'alumini és un metall de menor densitat, que permet components lleugers i d'alta resistència. Tanmateix, la seva baixa tolerància a la calor extrema i la seva tendència a trencar-se durant la soldadura l'han fet inadequada per a la fabricació additiva de peces de motor de coets.

Sota el projecte de fabricació additiva reactiva per a la quarta revolució industrial (RAMFIRE), la NASA es va centrar a avançar en broquets de coets d'alumini lleugers i fabricats additivament amb petits canals interns per mantenir-los frescos. El broquet RAMFIRE està construït com una sola peça, que requereix menys enllaços i redueix significativament el temps de fabricació en comparació amb els mètodes convencionals que requereixen milers de peces unides individualment.

El broquet es va desenvolupar mitjançant la tecnologia de deposició d'energia dirigida en pols làser (LP-DED). La NASA i Elementum 3D es van associar amb RPM Innovations (RPMI) per construir els broquets mitjançant el seu procés LP-DED. El broquet RAMFIRE va completar amb èxit múltiples proves de foc calent utilitzant diverses configuracions de combustible, demostrant la seva capacitat per operar en entorns exigents d'espai profund.

El nou procés de fabricació additiva i d'aliatge d'alumini desenvolupat sota el projecte RAMFIRE podria tenir un paper crucial en els objectius de la lluna a Mart de la NASA, ja que permeten la fabricació de components de coets lleugers capaços de suportar altes càrregues estructurals. La NASA està treballant per compartir les dades i el procés amb les parts interessades comercials i el món acadèmic, permetent possibles aplicacions a la indústria aeroespacial.

(Font: NASA)