L'helicòpter Ingenuity de la NASA estableix un nou rècord d'altitud a Mart

L'helicòpter Ingenuity de la NASA continua desafiant les expectatives i superant els límits del vol fora de la Terra. Durant el seu vol número 59 a Mart, l'aeronau de 4 lliures (1.8 quilograms) va assolir la seva altitud més alta fins ara: 66 metres (20 peus). El vol va durar 142.59 segons i va ser un vol estacionari pur, sense moviment horitzontal.

Ingenuity, que va aterrar a Mart amb el rover Perseverance de la NASA el febrer de 2021, serveix com a explorador per a l'equip rover. La seva missió principal era demostrar que l'exploració aèria a Mart és factible malgrat la fina atmosfera del planeta. Després de completar amb èxit aquesta prova de concepte, Ingenuity ha continuat volant, ajudant Perseverance a trobar camins òptims per a l'exploració i a identificar objectius científics interessants.

Des del seu primer vol, Ingenuity ha completat un total de 59 vols, recorrent una distància de 43,652 peus (13,304 metres) i passant un acumulat de 106.5 minuts a l'aire. Abans del vol 59, el rècord d'altitud de l'helicòpter era de 59 peus (18 metres). El seu rècord de distància d'un sol vol és de 2,310 peus (704 metres), establert l'abril de 2022, i el seu rècord de durada és de 169.5 segons, establert l'agost de 2021.

L'helicòpter Ingenuity ha demostrat ser un actiu valuós en l'exploració de Mart, proporcionant dades valuoses i obrint el camí perquè els futurs vehicles aeris ajudin en la investigació científica i en les possibles missions humanes al Planeta Roig.

Definicions:

Enginy: una aeronave lleugera dissenyada i operada per la NASA per a l'exploració aèria de Mart.

Perseverança: el rover de la NASA que va aterrar a Mart el febrer de 2021, encarregat de buscar signes de vida antiga i recollir mostres per al futur retorn a la Terra.

Prova de concepte: demostració o experiment dissenyat per verificar la viabilitat o l'èxit potencial d'un concepte o idea.

Fonts:

Laboratori de propulsió a reacció de la NASA